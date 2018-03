Lanciatori | VEGA C al lancio nel 2019 | confermato il volo di qualifica

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Si è tenuta il 14-15 marzo a Parigi la 271-esima riunione del Council ESA, in gran parte dedicata al dossier dei nuovieuropei, Ariane6 eC. Questo programma approvato al Consiglio Ministeriale del 2014 (Lussemburgo) eal Consiglio Ministeriale del 2016 (Lucerna), rappresenta una delle maggiori sfide per l’ ESA e per i 14 stati partecipanti al programma-in particolare Italia, Francia e Germania – in quanto ridefinisce la governance del settore affidando all’industria europea (ArianeIndustries e AVIO) la responsabilità del design, dello sviluppo e dello sfruttamento della nuova famiglia dei, Ariane64, Ariane62 eC. Lo sviluppo del nuovo lanciatoreC – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è in linea con l’ambiziosa pianificazione che prevede il primodinel. In particolare il nuovo ...