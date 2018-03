L' algoritmo non vale l' uomo | tutti i limiti del recruitment ' artificiale'

Dopo 3 anni - Google non ha sistemato il suo algoritmo razzista in Google Foto : Google non ha ancora trovato una soluzione per l'algoritmo di intelligenza artificiale in Google Foto, che riconosceva come gorilla gli afroamericani. L'articolo Dopo 3 anni, Google non ha sistemato il suo algoritmo razzista in Google Foto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.