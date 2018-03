La versione PS4 di Street Fighter 30th Anniversary Collection si mostra in un video

Super Bomberman R : avvistata una versione PS4 : Arrivano quelle che sembrano essere buone notizie per tutti i fan di Super Bomberman R in attesa di una possibile versione per PlayStation 4. Il titolo, già recensito sulle nostre pagine, è stato lanciato nel marzo del 2017 in esclusiva per Nintendo Switch, ma a quanto pare presto potremo mettere le mani anche su un'edizione per la console di Sony.Stando a quanto riportato da Gemastu, la Korean Game Rating Board avrebbe classificato Super ...

Payday 2 : la versione Switch a confronto con quelle PS4 e Xbox One in un video : Da pochi giorni Payday 2 è sbarcato anche su Nintendo Switch, con più di 50 rapine, oltre 150 armi, tantissimi rapinatori tra cui scegliere e l'aggiunta del personaggio di Joy.Ma come si comporta il titolo di Overkill sull'ibrida di Nintendo? Una prima idea ce la siamo fatta grazie a un video comparativo che metteva a confronto Payday 2 su Switch e PS4. Ora arriva l'analisi condotta da Digital Foundry che aggiunge al confronto anche la versione ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 : EA Sports ha rilasciato, come comunicato sul forum ufficiale, un nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC e questa mattina su Xbox One Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 su I Migliori di Fifa.

Hello Neighbor : ecco un nuovo trailer della versione per Switch e PS4 : In occasione di un livestream tinyBuild Games ha approfittato dell'occasione per mostrare un nuovo teaser trailer per il loro survival horror Hello Neighbor.Come riporta Dualshockers, nel gioco dovremo entrare di nascosto nella casa del nostro vicino e raggiungere il seminterrato per scoprire un oscuro segreto. Nel gioco l'intelligenza artificiale si adatterà in base al nostro comportamento, quindi potremo trovare una trappola posizionata sul ...

In Giappone Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch ha venduto più della versione PS4 : La versione PS4 di Dragon Ball Xenoverse 2 è stata pubblicata con un anno di anticipo rispetto a quella per Nintendo Switch, eppure come ci racconta Mynintendonews quest'ultima versione ha venduto più di quella per la console Sony.Il gioco per Switch ha piazzato 110.217 copie mentre quella PS4 ne ha vendute 108.227.Il gioco per Switch si appresta inoltre a battere anche le vendite del primo capito di Xenoverse uscito per PS3. Cosa ne pensate di ...

Flipping Death arriverà su PS4 e Switch anche in versione fisica : Capovolgi l'intero mondo per risolvere i puzzle sia nel mondo dei vivi che in quello dei morti, per scoprire il mistero dietro la tua stessa dipartita" . Ricordiamo che potete trovate tutte le ...

I fan di Shadow of the Colossus al lavoro per risolvere un nuovo enigma della versione Ps4 : Da sempre i giocatori di Shadow of the Colossus (avete dato un'occhiata alla nostra guida?)sono andati alla ricerca delle soluzioni dei vari misteri presenti all'interno del gioco, e con la nuova versione per Ps4 si pone loro davanti una nuova sfida: è stato infatti introdotto un ulteriore oggetto collezionabile chiamato "Enlightenments" e ribattezzato "Gold Coins" dai membri della community.Sembrerebbe che questo oggetto si illumini nel momento ...

[PS4]cfwprpht aggiorna Make SELF GUI in versione 1.1 : L’uscita del PS4HEN ha rivoluzionato le sorti di una scena aspra e cupa.Dopo la prima versione rilasciata qualche giorno fa, lo sviluppatore cfwprpht ritorna in campo rilasciando un nuovo aggiornamento di Make SELF in versione GUI 1.1.Make SELF GUI è un’interfaccia utente grafica per lo script di flat_z, Make_fSELF.py dove è possbile: utilizzare un database per le informazioni di autenticazione. Visualizzazione ad albero. Modalità ...

[PS4]Rilasciato PS4 Macro in versione 0.5.2 : Lo sviluppatore komefai conosciuto per il tool PS4 Remote Play Interceptor ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’applicazione PS4 Macro in versione 0.5.2.Con l’utilizzo del tool PS4 Remote Play Interceptor,PS4 Macro permette di automatizzare il processo dei pulsanti del controller con una Macro preregistrata in qualsiasi gioco PS4 attraverso l’utilizzo di PS4 Remote Play. GUIDA Attenzione:È necessario disporre di un ...

Dragon Ball FighterZ : disponibile il download del client per la versione beta in accesso anticipato su PS4 e Xbox One : Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Arc System Works dedicato alla famosa serie di Dragon Ball, arriverà verso la fine di questo mese, ma prima dell'uscita del gioco è prevista una fase open beta, con disponibili ben 11 lottatori, su PlayStation 4 e Xbox One dal 14 al 16 gennaio, tuttavia chi ha prenotato il gioco potrà accedere alla beta con un giorno di anticipo, cioè domani 13 gennaio.Grazie alla segnalazione di VG247.com, arrivano buone ...

Come gira Skyrim su Switch rispetto alla versione PS4? - analisi comparativa : Recentemente abbiamo analizzato l'intrigante conversione di Doom per Switch di Bethesda, che ha guadagnato il titolo di 'porting impossibile', un engine da tripla A in qualche modo ritagliato e ricucito a puntino per la console ibrida di Nintendo. La conversione di Skyrim magari non si pone le stesse impressionanti ambizioni ma gode di un'esecuzione sicuramente più efficace. Sì, sono stati adottati dei compromessi se mettiamo questa versione a ...

Monster Hunter World : ecco il peso della versione PS4 : Monster Hunter World rappresenta una delle uscite di maggior peso di questo 2018 appena iniziato, il titolo di Capcom è in arrivo verso la fine del mese ma, come probabilmente saprete, gli utenti PlayStation 4 potranno ancora provare il gioco con la beta finale prevista per il 19 gennaio, che durerà fino al 22 gennaio.In attesa dell'arrivo del gioco, un'immagine della versione giapponese, riportata da PSU, ci svela quanto spazio occorrerà su PS4 ...

[PS4]komefai aggiorna PS4 Macro in versione 0.5.1 : Lo sviluppatore komefai conosciuto per il tool PS4 Remote Play Interceptor ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’applicazione PS4 Macro in versione 0.5.1.Con l’utilizzo del tool PS4 Remote Play Interceptor,PS4 Macro permette di automatizzare il processo dei pulsanti del controller con una Macro preregistrata in qualsiasi gioco PS4 attraverso l’utilizzo di PS4 Remote Play. GUIDA Attenzione:È necessario disporre di un ...