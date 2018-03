La vera storia del micro-tatuaggio di Kendall Jenner

Giorno del pi greco - la vera storia del suo arrotondamento per legge : Davvero gli Stati Uniti volevano arrotondare il pi greco per legge? Quante volte è successo? E che c'entra la Bibbia? Ecco la storia del Giorno del Pi greco

Festa delle donne - la vera storia - e la bufala del rogo in fabbrica - : Sono tante le fake news che circolano in rete sull'origine dell'8 marzo. Come l'episodio del rogo in fabbrica. Ecco come e quando nasce la Giornata internazionale della donna

La vera storia di Mariano Di Vaio - re degli influencer : Il pezzo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola dal 28 febbraio A un certo punto sparisce. Cellulare staccato, non si trova. Il golf club di Perugia è immerso in un sole pallido, sul green soffia un vento gelido, lui si è fermato fuori a «fare due buche», noi ci siamo rifugiati dentro. Passano i minuti. Marketing Specialist e Press Office sono sempre meno calmi. Si cerca la Range Rover: c’è, non può essere lontano. Si va a controllare ...

La vera storia del giornalista più odiato da Trump : L’uomo più odiato da Donald Trump indossa mocassini senza calze anche a febbraio. Cucina solo cibo italiano e quando gli domandano se il presidente americano assomigli a Silvio Berlusconi, risponde con un ghigno: «Magari». Con Fuoco e Furia, best seller mondiale appena arrivato in Italia con Rizzoli, Michael Wolff non ha solo attirato l’ira della Casa Bianca, ma è riuscito nell’impresa di vendere due milioni di copie in poche settimane: un ...

Oggi si è avverato il sogno di quella bambina di 6 anni. La storia di Sofia insegna a non mollare mai : È un grande onore per me competere con lei e combattere con lei, anche per la Coppa del Mondo. Ricordo che la guardavo in televisione, durante i miei infortuni di qualche anno fa. Allora sognavo di ...

“Era ancora viva!”. Riaprono la bara dopo undici giorni : cosa scoprono. Alcuni passanti avevano sentito dei rumori e delle urla - i parenti si insospettiscono e inizia l’incubo. Una storia vera : Una storia decisamente agghiacciante quella che arriva dal Brasile e le testimonianze fanno raggelare il sangue. Rosangela Almeida dos Santos, 37 anni, sarebbe stata “sepolta viva per errore”. La surreale notizia “da film dell’orrore” arriva dal nordest del Paese sudamericano. La donna secondo i familiari avrebbe cercato per giorni, invano, di uscire dalla tomba in cui era stata sepolta viva. Impossibile, ...

La vera storia del cirneco - la razza più antica Riscoperta da una nobildonna straordinaria : Donna di grande fascino come ancora può notarsi dalle tante immagini che la vedono in giro per il mondo, con gli inseparabili cirnechi per niente sportiva nell'accettare le sconfitte, peraltro rare. ...

Rosa Perrotta/ Video - da vera amica ascolta la storia shock di Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018) : Rosa Perrotta ha ascoltato da vera amica la storia di bullismo raccontata dalla Cipriani. Non attira le simpatie di nessuno sull'Isola, sarà la prossima nominata?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:29:00 GMT)

Sanremo - cosa c’è dietro la vera storia di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè. Uno dei pezzi che emoziona di più ma che non tutti hanno davvero capito. Quello che c’è da sapere : Tra le canzoni più belle di questo festival c’è sicuramente quella di Max Gazzè. Ma il testo lo avete capito? La leggenda di Cristalda e Pizzomunno è vera, ed è diffusa in tutta la Puglia. C’era una volta un bellissimo pescatore che ogni giorno solcava il mare di Vieste. Le fiabe non sono relegate alla nostra infanzia, fanno parte della nostra vita e Max Gazzé le fa risuonare anche nel 68esimo festival di Sanremo. Con una ...

Intervista – Mirkoeilcane : «Partecipo a Sanremo per raccontare in musica una storia vera. I contenuti sono importanti» : Un universo musicale fatto di storie vere e di contenuti di spessore quello di Mirkoeilcane, al secolo Mirko Mancini, cantautore romano classe ’86 quest’anno in gara per la 68° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con un brano desueto rispetto ai canoni festivalieri dalle alte qualità musical-letterarie intitolato “Stiamo tutti bene” prodotto da Steve Lyon (già produttore di Paul McCartney, ...

In punta di piedi : la vera storia della ballerina Angela : In punta di piedi su Rai Uno, qual è la vera storia della ballerina Angela e chi sono gli attori In punta di piedi è il film tv (dunque composto da una sola puntata) di Alessandro d’Alatri. È tratto da una storia vera ma per motivi di privacy sono stati cambiati i nomi dei protagonisti. Su […] L'articolo In punta di piedi: la vera storia della ballerina Angela proviene da Gossip e Tv.

La vera storia del canto gregoriano non è quella che ci hanno sempre raccontato : I libri scolastici di storia della musica sono spesso colmi di inesattezze dovute per lo più a una stringente esigenza di semplificazione invero generatrice di vere e proprie distorsioni storico-musicali. Tra le tante che possiamo letteralmente pescare dal mazzo vi è quella relativa alla nascita del canto gregoriano, a proposito della quale diversi fra i libri in uso nelle scuole secondarie di primo grado (le vecchie medie) trasformano una ...