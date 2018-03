La tragedia della Siria spiegata con i numeri

tragedia Rigopiano - indagata funzionaria della prefettura di Pescara : Daniela Acquaviva è la persona che rispondendo a una telefonata che dava l'allarme rispose: "La mamma degli imbecilli è sempre incinta". Nell'albergo travolto...

Antonietta Gargiulo in ospedale ha saputo della morte delle figlie. Ma come si dà la notizia di una tragedia? : Erano in quindicimila a dare l’addio a Alessia e Martina, nella parrocchia di San Valentino a Cisterna di Latina. Le due bambine, di 13 e 7 anni, sono state uccise il 28 febbraio dal padre, Luigi Capasso, carabiniere, che prima di suicidarsi, ha ferito in modo molto grave la loro mamma, da cui era separato. A spiegare ad Antonietta Gargiulo, 39 anni, della morte delle figlie, sono stati alcuni famigliari insieme a una squadra di esperti ...

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

tragedia Davide Astori : diffusi i primi risultati dell’autopsia sulla causa della morte : 1/94 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Cena - playstation e whatsapp a Sportiello : le ultime ore di Astori prima della tragedia : Davide Astori , con la sua morte improvvisa e inaspettata, ha lasciato un vuoto tremendo in tutti gli amanti del calcio, dello sport e della vita. Eppure la sera prima della immane tragedia il capitano della Fiorentina aveva Cenato regolarmente insieme a tutta la squadra e si era poi rilassato con il suo compagno di squadra ...

tragedia Astori - il toccante omaggio della Fiorentina alla famiglia - : Il destino è stato beffardo due volte con Davide Astori. Anzi, tre. Il capitano della Fiorentina è morto nella maniera più assurda e crudele, all'improvviso, nel sonno poche ore prima di guidare i ...

Strage di Latina : “Antonietta si è risvegliata”. Come sta e cosa sa della tragedia che ha portato all’uccisione delle sue due bambine per mano di suo “marito”. I dettagli di una vicenda che ancora sciocca tutti : Strage di Latina, Antonietta Gargiulo si è risvegliata, almeno stando a quanto scritto da Tgcom24. La madre di Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi Capasso nella folle tragedia che ha scioccato tutta l’Italia, è ancora ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma, ma avrebbe ripreso conoscenza. Non è chiaro se i famigliari l’abbiano già informata di quanto accaduto alle figlie, uccise a colpi di pistola dall’ex ...

Raccontare una tragedia del mondo del lavoro femminile attraverso la musica : 'No Name' l'ultimo brano della cantaurice ennese Francesca ... : Nel 2015 partecipa agli eventi artistici di Expo a Milano con due spettacoli musicali: "Il casellante" di Andrea Cammileri e "DiVentoTerra". Nel 2016, al Premio InCanto, contest di uno dei più ...

“Che madre sei!”. Tremenda gaffe di Lory Del Santo. Ospite di Domenica Live la showgirl ricorda la più grande tragedia della sua vita. Poi fa un’affermazione sconvolgente sul piccolo Conor precipitato da un grattacielo. La rabbia del web : Una versione inedita, sofferente e confusa. Una Lory De Santo mai vista, quella che nella puntata del 4 marzo è stata Ospite di Domenica Live. L’attrice, regista e showgirl intervistata da Barbara D’Urso ha parlato della sua vita, ripercorrendo le tappe principali, raccontando gli alti e bassi e in particolare è stato affrontato un tema terribile e decisivo della sua vita. La tragedia che ha sconvolto non solo la sua ...

tragedia Astori - Della Valle : 'Davide uomo vero - lunedì avrebbe ' : Tutto il mondo del calcio sarà con la Fiorentina, con i giocatori e, soprattutto, con la famiglia Astori.

A.Della Valle : "Una tragedia immensa" : 19.26 "E' una tragedia immensa. Pensare alla famiglia e ai ragazzi ci rende sconvolti". Il patron gigliato, Andrea Della Valle, esprime il suo sconcerto e il suo dolore per la scomparsa di Davide Astori dopo aver raggiunto la squadra, rientrata da Udine, al centro tecnico della Fiorentina. "E' stato un onore averlo per questi quattro anni", ricorda Della Valle. Che aggiunge: "Lunedì ci saremmo visti, avrebbe firmato il contratto per restare ...

Fiorentina - Andrea Della Valle : 'Una tragedia immensa - una prova per tutti noi' : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori Della maglia viola, Della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la ...

Morte Astori - Andrea Della Valle : "tragedia immensa - era speciale" : una tragedia immensa, una dura prova per tutti noi. Davide era un punto di riferimento per la squadra. Adesso i ragazzi dovranno trovare la forza di reagire". Così il presidente Della Fiorentina ...