La strage di Latina | il caso Antonietta Gargiulo

strage Cisterna di Latina/ Le bambine potevano essere salvate? (Quarto Grado) : Strage di Cisterna di Latina: continuano le indagini sull'omicidio-suicidio di Luigi Capasso. Antonietta Gargiulo "doveva" sopravvivere? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:17:00 GMT)

Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 16 marzo "Ho paura, non voglio vederlo"

I dubbi sulla strage di Latina : 'Le bimbe forse erano ancora vive - dovevano intervenire prima' : Era ancora viva Alessia, una delle due figlie dell'appuntato Luigi Capasso, mentre andava avanti la trattativa durata fino al suo suicidio? Poteva essere salvata intervenendo prima? Sono le domande ...

CHI l'ha visto di stasera

Antonietta Gargiulo - strage Cisterna di Latina/ La terapeuta - "Non si deve recriminare nulla" (Chi l'ha visto) : Antonietta Gargiulo è fuori pericolo, ma dovrà iniziare un lungo percorso di riabilitazione psicofisica. Gli approfondimenti sul caso di Cisterna di Latina a Chi l'ha visto. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Chi l'ha visto? la morte di Alessandro Neri e la strage di Cisterna di Latina : anticipazioni 14 marzo

strage Latina - Antonietta trasferita in chirurgia : "Sta meglio". Assistita da familiari e psicologi : Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, che ha poi ucciso le due figlie Alessia e Martina, di 8 e 14 anni, e si è suicidato,...

strage di Latina - Antonietta Gargiulo è uscita dalla prognosi riservata : migliora ed è seguita dagli psicologi : E' uscita dalla prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, che ha poi ucciso le due figlie e si è suicidato. Lo ha reso noto il programma di Rai Tre 'Chi l'ha visto?' nella puntata di stamani.I sanitari hanno dato il nulla osta per il trasferimento della donna dalla terapia intensiva al reparto di chirurgia generale. Gargiulo ...

strage di Latina - gli audio di Antonietta Gargiulo a un'amica : "Volevo un padre migliore per le mie figlie : "Volevo una vita migliore per le mie figlie, un padre migliore e questo mi ritrovo". Così parlava Antonietta Gargiulo a un'amica, prima che il marito, Luigi Capasso, mettesse fine alla sua vita e a quella delle loro due bambine, di 8 e 14 anni. Gli audio sono stati trasmessi nel corso della trasmissione Quarto Grado."Dice che viene a prendere il caffè e parcheggia di traverso con l'auto di fronte al portone: non viene a prendere il ...

strage di Latina - la tecnica usata dai medici per dire a mamma Antonietta che le figlie sono morte : Leggo.it riporta la notizia data in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso su come Antonietta Gargiulo ha saputo della morte delle sue figlie Alessia e Martina. Le bimbe di 8 e 13 anni sono...

strage di Cisterna di Latina : fischi e urla al funerale Video : Strazianti i #funerali di Alessia e Martina Capasso, le due sorelline uccise a #Cisterna di Latina dal padre carabiniere. I feretri bianchi sono stati accolti da un interminabile applauso lungo la navata della chiesa, tra la commozione generale. Sono state liberate anche due colombe bianche, in segno di purezza, la stessa che connotava due giovani vite, spezzate per sempre dal loro stesso sangue, un padre folle che il parroco ha nominato durante ...