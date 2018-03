La storia Grande opera del Terzo valico | è guerra tra Ferrovie | enti locali e M5s | in

Elizabeth Holmes - la "Steve Jobs donna" - ora per i federali è la più grande truffatrice della storia : Il suo genio era stato paragonato a quello di Steve Jobs, ma l'ascesa di Elizabeth Holmes - fondatrice e amministratrice delegata della società di analisi del sangue Theranos, una delle donne più potenti della Silicon Valley - sembra destinata ad arrestarsi bruscamente. La Securities and Exchange Commission, ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, l'ha accusata frode.Holmes è salita alla ...

Valentino e la Yamaha : l'album di una grande storia d'amore : Valentino Rossi si è legato alla casa giapponese fino al 2020 per realizzare un sogno, l'ennesimo: vincere il decimo Mondiale, sarebbe il quinto con la Yamaha. Una storia di vittorie memorabili quella ...

“La mia pancia arriva al pavimento”. Pesa quasi 270 chili e la sua vita è un incubo : la storia di questa donna e di come è rimasta intrappolata di un corpo sempre più grande. Parole drammatiche : Un caso di obesità da record, quello di questa donna la cui pancia, gigantesca, arriva ormai a sfiorare il pavimento quando lei si siede in poltrona. Dietro al quale si nascondono le fragilità di una ragazza che, anni fa, non era riuscita a superare la scomparsa del padre e il veder appassire sotto i suoi occhi la madre, imprigionata in una depressione dalla quale non era mai stata capace di uscire. E così Tamy Lyn Murrel, oggi 45enne, ...

“È morto un genio”. Addio a una delle menti più brillanti del nostro tempo. Con il suo grande lavoro e il suo humor ha ispirato milioni di persone e ha fatto la storia : “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto. É stato un grande e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo”. Così i figli Lucy, Robert e Tim hanno annunciato la morte dello scienziato Stephen Hawking. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha ...

“Addio - grande”. Lutto in Rai : il ‘signore’ della domenica se ne va. Presenza elegante e professionale - e quella frase che è entrata di diritto nella storia della tv italiana : Lutto nel mondo del giornalismo. È deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. Un pezzo di storia del giornalismo partenopeo. Era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra le sue conduzioni anche l'”Emigrante”. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È morto a causa di una grave ...

Addio a Giuseppe Soffiantini : il suo l'ultimo grande sequestro di una lunga drammatica storia : scomparso a 83 anni l'imprenditore che nel 1997 venne rapito per 237 giorni poi liberato dietro un riscatto,di 5mld di lire e costato la vita a un agente. E il 'tradimento' di un amico di famiglia, ...

Ciriaco De Mita a Che tempo che fa : “Non riesco a capire cosa accade. Forza Italia si estingue - non aveva grande storia” : “Faccio politica da quando ho cominciato a capire” inizia così la lunga intervista di Ciriaco De Mita a Che tempo che Fa dI Fabio Fazio su Rai 1, che sulla situazione politica uscita dalle ultime elezioni ammette subito: “Per la prima volta non riesco a capire cosa accade, può accadere di tutto”. L’ex Presidente e dal 2014 sindaco di Nusco ha poi puntualizzato “Guardando l’esistente la soluzione è difficile perché le posizioni politiche sono in ...

TV - Rai3 : a “La Grande storia” il racconto dell’altro fronte - il sacrificio delle donne : In occasione dell’anniversario della fine della Prima guerra mondiale, “La Grande Storia“, in onda da lunedì 12 marzo, alle 23.15 su Rai3, vuole ricordare – attraverso inedite immagini restaurate e ricolorate e grazie al contributo storico di Paolo Mieli – il sacrificio di chi non ha combattuto in prima linea ma che ha sopportato ugualmente gli stessi disagi, le stesse fatiche, gli stessi lutti: le donne. Infermiere, ...

Milano. A Palazzo Reale una storia di grande collezionismo americano : Fino al 2 settembre 2018, nelle sale di Palazzo Reale a Milano, è aperta al pubblico “Impressionismo e avanguardie. Capolavori

La Grande storia - la morte di un dittatore : da Hitler a Mussolini - giovedì 8 marzo : Trasmissione che può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3- Play mentre on demand tutte le puntate sono disponibili on line su Rai Repley . La Grande Storia, la ...

La Grande storia/ Anticipazioni 8 marzo : la fine di Hitler e Mussolini : La Grande Storia torna in onda oggi, giovedì 8 marzo, in prima serata su Raitre con un nuovo appuntamento dedicato alla fine dei dittatori Hitler e Mussolini.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:42:00 GMT)

'Un matrimonio perfetto' : la grande storia d'amore tra Instagram e la NBA : ... già al liceo, ad avere un certo grado di visibilità pubblica " costruisce ormai la propria personale narrazione consapevole dell'importanze del mondo dei social network e sfruttandone al meglio ...

Eurowings : la più grande crescita nella storia dell’aviazione tedesca : Trenta aerei in più, un aumento di 70.000 voli e otto milioni di passeggeri previsti in più: anche nel 2018 Eurowings è la compagnia aerea europea in più rapida crescita. “Con Eurowings stiamo attualmente conseguendo la maggior crescita che l’aviazione tedesca abbia mai sperimentato”, afferma Thorsten Dirks, CEO di Eurowings e del Gruppo Lufthansa. Finora, nessun’altra compagnia aerea tedesca ha messo in servizio così tanti aerei in così poco ...

Gualtiero Marchesi : al cinema la storia del grande Maestro della cucina italiana. : Arriva dal 20 Marzo al cinema Gualtiero Marchesi, il grande Maestro della cucina italiana, condivide con noi la storia della sua vita e ci porta in giro per il mondo a incontrare e discutere dei grandi temi del cibo con cuochi straordinari e altre personalità dell’eccellenza culinaria. Lo accompagneremo in Francia, negli Stati Uniti, in Giappone, in Africa e infine in Italia alla scoperta della sua cucina Totale, che rivoluziona ...