La storia dell' Etna in 3D

Elizabeth Holmes - la "Steve Jobs donna" - ora per i federali è la più grande truffatrice della storia : Il suo genio era stato paragonato a quello di Steve Jobs, ma l'ascesa di Elizabeth Holmes - fondatrice e amministratrice delegata della società di analisi del sangue Theranos, una delle donne più potenti della Silicon Valley - sembra destinata ad arrestarsi bruscamente. La Securities and Exchange Commission, ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, l'ha accusata frode.Holmes è salita alla ...

[Il retroscena] Giulia Bongiorno premier. Stimata dai 5Stelle sarebbe il primo presidente donna della storia. Ecco il piano di Salvini : RiEccola. Dopo cinque anni fuori dalle aule parlamentari ma dentro quelle dei tribunali, Giulia Bongiorno è ritornata. Se nella legislatura 2008 - 2013 sedeva alla Camera e aveva seguito Gianfranco ...

“Abbandonata da mio figlio”. Il dramma di Barbara Bouchet. È finita su tutti i giornali per la storia della pensione da 511 euro e tutti hanno attaccato il figlio : “Non ti aiuta - è vergognoso”. Ma adesso lei e spiega tutto : Ha lasciato tutti senza parole la situazione di Barbara Bouchet. L’attrice 73enne della Repubblica Ceca è stata il sogno erotico di generazioni di fan, osannata anche da Quentin Tarantino che notoriamente nutre una grande passione per la commedia all’italiana, oggi versa in condizioni economiche inaspettate. in questi giorni è circolata la notizia che se la passa piuttosto male. Ospite di Domenica In, l’attrice ha voluto ...

A scuola con un pezzo di storia della musica italiana : E' uno dei maggiori chitarristi rock italiani di tutti i tempi: il compositore trevigiano Tolo Marton , apprezzato da molti colleghi americani, premiato negli Usa dal padre di Jimi Hendrix, richiesto ...

La storia del Moica come storia delle casalinghe italiane : Per partecipare all'evento, è richiesta la prenotazione al numero 030 3790212 oppure scrivendo una mail a salalibretti@giornaledibrescia.it Il convegno è fruibile anche in diretta streaming sul ...

Succube di un fidanzato che la voleva magra : la storia di una vittima della setta macrobiotica : La sua denuncia ha fatto aprire le indagini sui dogmi della medicina cinese e i principi alimentari dello stile "Pianesiano", utili a reclutare...

Lufthansa vede volare gli utili nel 2017. Spohr : Migliori numeri della storia : Teleborsa, - utili e ricavi in fortissima crescita, dividendo di 0,80 euro per azione, grande ottimismo del management . Sono questi i tratti salienti emersi dal bilancio della compagnia aerea tedesca ...

Enigma della Sfinge : storia e soluzione : Enigma della Sfinge, noto forse a chi è alle prese con versioni di greco e latino o lo è stato in passato. E’ un episodio deliziosamente scientifico, oltre che storico e letterario, perché è un Enigma che va a sfidare la logica, attiva il cervello e ci fa ragionare. Vediamo di che si tratta. (altro…) The post Enigma della Sfinge: storia e soluzione appeared first on Idee Green.

La storia di Judith Barsi - baby-star della tv americana uccisa a colpi di pistola dal padre : Il 27 luglio 1988 Judith Barsi la reginetta della tv americana, fu trovata morta nel suo letto con un colpo di pistola alla testa. A fare fuoco prima contro di lei e poi contro la moglie Maria, fu proprio suo padre, Joseph Barsi, un uomo violento e abusante. Per anni il pubblico americano li aveva creduti la famiglia perfetta.Continua a leggere

Volkswagen dà l'addio al Maggiolino - muore un pezzo di storia dell'auto : ... In Europa l'accoglienza fu più tiepida, ma i risultati globali convinsero la Volkswagen a commercializzare una nuova generazione nel 2011, che si è difesa con onestà sui mercati di tutto il mondo. ...

Sci alpino - il palmares di Sofia Goggia. Bacheca super con oro olimpico e Coppa del Mondo di discesa. E’ storia dello sci! : “E’ incredibile l’ho sognata questa Sfera di Cristallo e finalmente ce l’ho qui tra le mie braccia e devo ammettere che mi sembra tutto incredibile. E’ stata una gara molto difficile, ho messo in pista tutte le energie e l’ho portata a casa. Campionessa olimpica e campionessa del Mondo di discesa libera nella stessa stagione? Se ci penso stento davvero a crederci. La sfida con Lindsey Vonn? Lei ha vinto la gara, io ho vinto la Coppa del ...

Stephen King - il nuovo libro/ Antologia di racconti del maestro dell’horror - fra cui una storia inedita : Stephen King, il nuovo libro, Antologia di racconti del maestro dell’horror, fra cui una storia inedita. Il nuovo libro dello scrittore americano, una raccolta di storie ad alta quota(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:06:00 GMT)