La ' seconda vita' dell ex pm antimafia un passo falso dietro l altro

Renato Zero verso la seconda parte di Zerovskij? Le ultime novità prima del debutto al cinema : Renato Zero verso la seconda parte di Zerovskij? Sembra proprio che l'artista romano voglia continuare a battere questa pista, quella che ha concepito per i suoi 50 anni di carriera e che ha portato sul palco nell'estate del 2017. Zerovskij è anche un disco, il 29° della carriera di Zero, nel quale ha racchiuso tutta la sua poetica ma anche le caratterizzazioni di una vita che ci tiene sotto scacco rendendoci schiavi delle futilità. I brani ...

WESTWORLD - Tutte le novità sulla seconda stagione! : Se il 22 Aprile (data di uscita della seconda stagione) vi sembra ancora molto lontano state tranquilli, abbiamo scoperto per voi tantissime anticipazioni che renderanno l’attesa un po’ più sopportabile.Secondo l’attore Jeffrey Wright (Bernard Lowe) la nuova stagione sarà molto più espansiva, violenta e strana rispetto alla prima, e soprattutto introdurrà un nuovo indecifrabile enigma.La prima stagione è terminata con Dolores a capo di una ...

La seconda vita di Obama tra libri - viaggi e un programma in tv : Non proprio la «Obama Tv», ma comunque una piattaforma con 118 milioni di utenti nel mondo, che riaccende tutte le speculazioni sul futuro politico della coppia presidenziale. La notizia l'ha ...

Immaturi 2/ Anticipazioni : la seconda stagione ci sarà? Il film ha dato già vita a un sequel : Immaturi 2, la seconda stagione della fiction di canale 5 ci sarà? Gi ascolti non al top preoccupano i fans ma gli autori starebbero già scrivendo la sceneggiatura.

La seconda vita del bastardino senza nome : salvato dai Vigili del fuoco da morte certa. L’emozione del recupero : Lo hanno ribattezzato “Fortunato“, perché lui, bastardini senza nome, la buona sorte l’ha incontrata davvero. Da settimane era intrappolato in un fosso profondo cinque metri, nell’area verde vicino a largo Preneste, a Roma. Lo hanno salvato i Vigili del fuoco allertati dai volontari dell’Enpa, l’ente protezione animali. Ora il cane si trova in una struttura comunale e presto, appena le condizioni di salute ...

Dalle provette alle pecore - la seconda vita dell'ex cervello in fuga Katy : Michela Menti, dottoressa in Economia e commercio, gestisce un agriturismo e una stalla a Monteviale , Vicenza, . E poi c'è appunto Katy Mastorci, che a Osigo di Fregona , Treviso, sta realizzando il ...

Annullata la sanzione Antitrust a TicketOne per secondary Ticketing : le ultime novità : La sanzione Antitrust a TicketOne per Secondary Ticketing è stata Annullata. Questo è quanto emerge dalla sentenza del 2 marzo emessa dal Tar del Lazio, che ha così accolto il ricorso di Eventim con il quale ha voluto rigettare ogni accusa di coinvolgimento negli atti illeciti noti individuabili nel bagarinaggio online. La multa da un milione di euro è quindi da considerarsi Annullata, dal momento che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ...

Siamo stati al nuovo Noma : la seconda vita del ristorante più famoso del mondo : Le aspettative sono come le montagne: più sono alte, più sono pericolose. E da alta quota è anche il gelo polare di Copenaghen: persino i danesi, abituati ai canali ghiacciati e ai tetti imbiancati, in questi giorni hanno lasciato le biciclette a casa, intasando metropolitana e taxi. È in tali condizioni – con attenzione al massimo e termometro a meno dieci – che arriviamo al nuovo Noma di Renè Redzepi. Chi un poco segua la ...

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata : Modena batte Perugia ma è terza - Civitanova seconda. Ravenna ai playoff : Perugia prima, Civitanova seconda, Modena terza: questa sarà la classifica della SuperLega per quanto riguarda le posizioni di vertice. La 25^ giornata, la penultima della regular season del massimo campionato italiano di Volley maschile, ha sancito la graduatoria con cui le tre big si presenteranno ai playoff e domenica prossima conosceranno chi dovranno affrontare tra Milano, Piacenza e Ravenna nei quarti di finale (l’altro match sarà ...

La seconda vita dei centesimi fa studiare i bimbi in difficoltà : Sono inutili e fastidiose. Si accumulano nel portamonete e non si sa mai come liberarsi di loro. Ma per qualcuno le monetine da 1 e 2 centesimi possono fare la differenza.Lo scorso anno, un barista di Arcisate, nel Varesotto, aveva posizionato sul bancone del suo locale un grosso vaso di vetro, invitando tutti a depositare le monetine rosse per aiutare i bambini in difficoltà. Dal bar l'iniziativa si è estesa e in poco tempo sono stati ...

MARIA TERESA SELO/ La moglie scomparsa di Massimo Boldi - "La mia seconda vita" (Domenica Live) : MARIA TERESA SELO muore nel 2004 a causa di un brutto male ad appena 47 anni e lasciando una figlia minorenne, ma non abbandonerà mai l'amato marito Massimo Boldi.

Sanremo Young 2018/ Concorrenti e diretta : Eleonora Pieri al top con "Vita spericolata" (seconda puntata) : SanremoYoung, anticipazioni seconda puntata: Antonella Clerici ospiterà Simona Ventura nel ruolo di giudice dei giudici, ecco i cantanti ancora in gara e il meccanismo della competizione.

“Sììì!”. Paga 15 euro questa vecchia teiera vecchia. Dopo sono lacrime di gioia. Prima l’acquisto dell’oggetto di seconda mano - poi un dettaglio attira le attenzioni del nuovo proprietario e la sua vita - come in un film - cambia per sempre : Più fortunato di così si muore. E no, per una volta non parliamo del classico tagliando del SuperEnalotto capace di stravolgere per sempre la vita dell’acquirente, ma di un colpo di scena ancora più incredibile, di quelli che non possono che scatenare l’invidia dei lettori. Di cosa stiamo parlando? Del caso, ai limiti dell’assurdo, raccontato dall’Huffington Post e che ha per protagonista un collezionista privato ...

MARCO DE ANGELIS/ "Next Station" : la seconda vita del prog : Romano, con alle spalle una robusta carriera come session man, produttore, ingegnere del suono, De ANGELIS è polistrumentista di eccellente livello.