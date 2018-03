La scelta dei russi

”Perché ho tagliato i capelli”. La rivelazione di Francesco Monte. Dopo mesi di silenzio - l’ex naufrago dell’Isola dei famosi spiega la scelta del drastico cambio look : La fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte aveva fatto parlare tantissimo. Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip Karina Cascella aveva coperto di insulti la sorella di Belén e in tantissimi si erano schierati con la velenosa opinionista. In tutto questo il web aveva eletto una vittima: Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia, lasciato dalla modella dentro la casa, pochi giorni ...

Sospesa L'Isola dei famosi 2018 dopo le polemiche? La scelta del direttore Video : #L'Isola dei famosi 2018 viene Sospesa dal palinsesto dopo le ultime polemiche [Video]di queste ore che hanno coinvolto la padrona di casa Alessia Marcuzzi, protagonista di una sfuriata al vetriolo contro Eva Henger? E' questa l'ultima indiscrezione clamorosa che riguarda il celebre reality show di Canale 5 che si sta avviando verso le fasi finali di questa tredicesima stagione. Nel corso dell'ultima puntata abbiamo visto che la Marcuzzi ha ...

M5s e Lega si giocano tutto nella scelta dei presidenti delle Camere : Toninelli, Gelmini, Carelli, Romani. Sono alcuni dei possibili nomi che emergono per la scelta dei futuri presidenti delle Camere. Il centrodestra, guidato dalla Lega, e il M5s provano possibili ...

“Daniele Bossari lascia l’Isola dei Famosi”. La notizia bomba dopo le polemiche : attaccato da tutti (vip compresi) sui social - il vincitore del Gf Vip pronto al clamoroso addio. I motivi della scelta a sorpresa : Continua a non trovare pace questa edizione 2018 de L’isola dei Famosi, nata all’insegna delle polemiche e proseguita per settimane e settimane sulla stessa falsariga, con accuse e scandali che si susseguono a un ritmo ormai serratissimo. Prima il canna-gate, che continua ad avere strascichi dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Poi il caso omofobia che ha visto coinvolto Franco Terlizzi. Poi, in rigoroso ordine ...

Francesca Cipriani/ La sua scelta punirà il resto del gruppo? (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani non ha rispettato le regole: i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 temono altre ritorsioni. Dubbi su alcune sue dichiarazioni. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:46:00 GMT)

Acqua Micellare : la scelta dei make-up artist nei backstage : Il mese della moda è in corso. Da New York a Parigi le sfilate si susseguono l’una dopo l’altra scandendo il ritmo di un ricco calendario. Ma se il pubblico siede rilassato tra i front row, nei backstage tira un’aria frenetica. I minuti per i cambi d’abito sono sempre contati e le modelle si trovano a saltellare da una passerella all’altra senza tregua. A rubare ulteriore tempo è la fase make-up. Le ragazze vengono truccate e struccate diverse ...

Uomini e donne - anticipazioni trono classico : Nicolò vicino alla scelta - arrivano dei corteggiatori per Tina Cipollari : Continuano le registrazioni del trono classico tra colpi di scena e tantissime novità; scopriamo insieme quello che è accaduto nello studio di Uomini e donne venerdì 23 febbraio 2018. La puntata si è aperta con una dichiarazione di Maria De Filippi riguardo Tina Cipollari: quest’ultima infatti, dopo aver annunciato la separazione del marito Kikò, si è detta disponibile a conoscere dei corteggiatori con età compresa tra i 50 e gli 85 anni; ...

Isola dei famosi - Cecilia Capriotti scandalosa in diretta con la Marcuzzi : minigonna inguinale - la sua 'scelta intima' : Spettacolare sull' Isola dei famosi in Honduras, Cecilia Capriotti è addirittura 'scandalosa' in studio da Alessia Marcuzzi . La showgirl, eliminata, si è presentata in diretta per il ritorno in ...

“Avrebbe dovuto…”. Kate Middleton travolta dalle critiche. La duchessa sfila sul red carpet dei Bafta raggiante mostrando - fiera - il suo pancione di 7 mesi. Ma il suo splendore passa in secondo piano : tutti hanno notato quella scelta “irrispettosa” che ha scatenato il caos… : Alla Royal Albert Hall di Londra si è tenuta la 71esima edizione dei Bafta, i British Academy Film Awards, che sono un po’ l’equivalente dei Golden Globe di Hollywood. Tutte le dive presenti – da Angelina Jolie a Jennifer Lawrence, a Salma Hayek, tanto per fare qualche nome – hanno sfilato sul red carpet vestite di nero. Il motivo: sostenere il movimento nato sulle molestie sessuali, Time’s Up. Per l’occasione, una lettera firmata da 200 ...

Scuola - l’orientamento è un flop : il 45% dei diciottenni insoddisfatto della scelta. Un anno dopo il 20% è disoccupato : l’orientamento scolastico in Italia è un fallimento. Il 45% dei ragazzi alla vigilia della maturità dichiara di aver sbagliato Scuola e tre anni dopo il diploma solo il 46% ha trovato un’occupazione. A dare il quadro della situazione sono i dati diffusi da AlmaDiploma e dal consorzio universitario AlmaLaurea che ogni anno fotografano le scelte compiute dai diplomati alla conclusione delle superiori. L’indagine è stata fatta su 80mila diplomati ...

Larghe intese e scelta dei ministri - l'oste con cui fare i conti si chiama Mattarella : ... chiunque esso sia e qualunque sia la sua maggioranza, i ministeri più delicati , solitamente Esteri, Interni, Difesa ed Economia, saranno sotto la lente di ingrandimento del capo dello Stato che ...

Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Atalanta : la scelta dei due tecnici : Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Atalanta – Dopo la due-giorni di Champions League, è il turno dell’Europa League. Questa sera si giocheranno le sfide di andata dei sedicesimi. Tra le gare in programma spicca Borussia Dortmund-Atalanta. Gli orobici, dopo la straordinaria cavalcata nella fase a gironi con il primo posto conquistato, non sono stati fortunatissimi nel sorteggio ma guai a sottovalutare la squadra di Gasperini visti ...

Livorno - coppia gay ottiene cambio all’anagrafe sui certificati di nascita dei figli. Meloni : “scelta sovversiva” : Due bambini di Livorno avranno due genitori uomini, due padri anche all’anagrafe, non solo nella vita quotidiana. Uno è il padre naturale, biologico di entrambi. L’altro è il compagno. I due adulti sono una coppia omosessuale che vive in Toscana. Si sono sposati negli Stati Uniti e il legame è stato poi ribadito in Italia come unione civile. Con l’associazione Famiglie Arcobaleno la coppia gay ha vinto una causa davanti al ...

Ascolti : Isola dei famosi a 4 - 9 milioni (26 - 37%) - bene la scelta di Paolo a Uomini e Donne : Ascolti tv di lunedì 5 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 5 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso il film tv In punta di piedi con Bianca Guaccero. Risultati? 4.991.000 spettatori (19,89% di share). […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi a 4,9 milioni (26,37%), bene la scelta di Paolo a Uomini e Donne proviene da Gossip e ...