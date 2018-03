La risposta russa non si farà attendere

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) Unachirurgica, che non si farà. Il Cremlino ha assicurato che le misure di ritorsione di Mosca inalle azioni di Londra sul caso Skripal possono arrivare "in qualsiasi momento"."Non tarderanno ad arrivare", ha assicurato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, sottolineando che "tutti i dettagli, naturalmente, saranno ben studiati e soddisferanno pienamente gli interessi del nostro Paese". Di certo, perché confermato dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov, ci sarà l'espulsione dei diplomatici britannici inalla mossa di Londra di cacciare 23 diplomatici russi per l'avvelenamento dell'ex spia Sergei Skripal. Il ministro ha tuttavia rifiutato di specificare il numero esatto dei diplomatici interessati. L'ambasciatore russo a Londra Alexandr Yakovenko ha definito i rapporti con la Gran Bretagna una "grande partita a ...