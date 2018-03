La riforma scolastica della Lega

scuolainforma

(Di venerdì 16 marzo 2018) Grande attesa per il 23 marzo, giorno dell’insediamento delle camere. Tutti gli italiani aspettano di conoscere quale sarà il nuovo governo che, auspicabilmente, guiderà il nostro Paese per 5 ininterrotti anni. Ma sarà davvero così? Si avanzano già ipotesi di ritorno alle urne o di governi tecnici. La parola spetterà comunque ,come sappiamo, al Presidente … L'articolo Laproviene da Scuolainforma.