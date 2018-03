La Raggi non la nominò assessore | cade per una buca e le fa causa

Virginia Raggi - “innominata” dal Pd ma non da Zingaretti/ Incontro con il governatore : “C'è convergenza” : Virginia Raggi, “innominata” dal Pd ma non da Zingaretti. Incontro con il governatore del Lazio: “C'è convergenza”, fanno sapere i due. Le ultime notizie sulla sindaca di Roma(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:07:00 GMT)

Paola Giannone - la quasi-assessore scartata da Virginia Raggi cade in una buca a Roma e cita il Comune per danni : Un caso ai limiti dell'incredibile, quello che ha come protagonista Paola Giannone , militante del Movimento 5 stelle e aspirante assessore ai Lavori pubblici ai tempi dell'elezione di Virginia Raggi ...

Juventus-Atalanta 2-0 - la squadra di Allegri scappa a +4 dal Napoli : partita coRaggiosa per gli uomini di Gasperini ma non basta [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Milan - Borini : 'Obietti quarto posto - non è importante come facciamo a Raggiungerlo' : Fabio Borini , esterno del Milan , parla a Sky Sport in vista della sfida contro l' Arsenal di Europa League, dove i rossoneri dovranno rimontare il 2-0 dell'andata: 'Di impossibile non c'è niente e si può ribaltare anche uno 0-2. Sento la fiducia,...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile sempre irRaggiungibile - ma Icardi… (28^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: in testa rimane fermo il Capocannoniere Ciro Immobile, sempre a quota 23 reti anche alla vigilia della 28^ giornata. Occhio però al rientro di Icardi.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 03:24:00 GMT)

In corso Francia la buona trattoria non è un miRaggio : L'altrieri, d'un tratto, mi trovo in corso Francia a Rivoli. E sono le 13.15. E' una situazione d'emergenza. Come dice il mio secondogenito ci sono momenti in cui 'non posso aspettare la fame'. La ...

Buche a Roma - #stradenuove non basta : Raggi promette lavori per altri 17 milioni E il bando annunciato un anno fa non c’è : Un “piano Marshall” da 17 milioni di euro. Questa la cifra stanziata dalla giunta guidata da Virginia Raggi per riparare le “oltre 50.000 Buche” formatesi Roma dopo l’ondata di neve e pioggia delle ultime settimane. Ad ogni municipio sarà dunque affidato un milione di euro circa per le strade di propria competenza. L’operazione messa in campo dal Campidoglio prevede un’intensificazione nelle riparazioni, con la destinazione di 4,5 milioni di ...

Buche a Roma - scatta l'allarme : «Pronti a chiudere alcune strade». Ma Raggi smentisce i tecnici : «No - non c'è emergenza» : «Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata...

Juventus - è gioia grande ma non chiamatela “impresa” : Raggiunto l’obiettivo minimo - l’organico del Tottenham non è all’altezza dei top player bianconeri : La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha ribaltato i pronostici, soprattutto considerando il primo tempo della gara di ritorno. Dopo un evidente rigore non fischiato al club bianconero, Tottenham in vantaggio grazie ad un gol di Son, poi la reazione biaconera nella ripresa con la squadra di Allegri che ha ribaltato tutto prima con Higuain e poi ...

Juventus - Allegri Raggiante : “complimenti ai ragazzi. Loro vincono le partite - non io” : E’ raggiante mister Allegri dopo il passaggio del turno della “sua” Juventus in Champions: “c’è da fare i complimenti a tutti per ciò che i ragazzi insieme alla società stanno facendo. Vincere a Wembley non era semplice, i ragazzi hanno saputo aspettare il momento giusto, rimanendo pazienti, e hanno colpito. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto su delle palle perse, e Loro in questo sono micidiali: così abbiamo ...

Spotify down/ Piattaforma non Raggiungibile : account bloccati per chi usava l'app illegalmente : Spotify down: sito ufficiale non raggiungibile e Piattaforma in tilt. Gli utenti del servizio di streaming musicale lamentano sui social il blocco degli account craccati.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:11:00 GMT)

Il trionfo dei 5 Stelle - nonostante il disastro Virginia Raggi : La sindaca, dopo due anni di non governo, potrebbe approfittarne per rilanciare la sua carriera politica

Zingaretti : non ho parlato con Raggi. Disponibile ad aiutare Roma : Roma – Zingaretti: ho chiamato Raggi per offrire mio aiuto a Roma Roma – Di seguito le dichiarazioni di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio,... L'articolo Zingaretti: non ho parlato con Raggi. Disponibile ad aiutare Roma su Roma Daily News.

Spara e uccide un passante a caso : 'Volevo suicidarmi ma non ho avuto il coRaggio' : È morto l'uomo ferito a colpi di pistola stamani sul ponte Vespucci a Firenze. Secondo quanto appreso avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato rianimato ...