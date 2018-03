La prossima colonscopia sarà eseguita da un’intelligenza artificiale

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Vogliamo portare l’intelligenzaa svolgere le colonscopie entro il primo trimestre del 2019″. A fissare questo termine, dal palco del Wired Health, è stato Alessandro Repici, responsabile dell’Endoscopia all’Humanitas e docente all’Humanitas University. La questione va ben oltre il mero aspetto di conquista tecnologica. “Lo screening per il cancro del colon è, insieme a quello della mammella, il programma di prevenzione più importante al mondo”. Questa patologia è, ad esempio, “la seconda causa di morte negli Stati Uniti”. Ora, attraverso unaè possibile individuare i cosiddetti polipi, precursori del cancro. Dopodiché basta un’operazione in endoscopia per scongiurare l’insorgere del tumore. Il problema è che laè un esame operatore dipendente. “Su 100 colonscopie condotte, ...