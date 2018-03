La pagina di Google con crittografia SSL encrypted google com verrà chiusa

Google sta riorganizzando la pagina del programma Android Beta : Google sta riorganizzando la pagina web dedicata al programma Android Beta, che al momento non è disponibile per alcun dispositivo. l recente rilascio della versione stabile di Android 8.1 Oreo ha infatti chiuso ufficialmente in programma Beta. A Breve dovrebbe arrivare un refresh della pagina con la possibilità di accedere nuovamente. L'articolo Google sta riorganizzando la pagina del programma Android Beta è stato pubblicato per la prima ...