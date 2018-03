La morte di Davide Astori e le 5 fasi del lutto : Una giornata di lacrime e tristezza per i tifosi della Fiorentina nonostante la vittoria in casa contro il Benevento per 1-0, una partita interamente dedicata al capitano appena scomparso Davide Astori venuto a meno durante la notte del 4 marzo per un attacco cardiaco. Durante il 13’ minuto l’intero stadio si è fermato, palla in fallo laterale tutti in piedi per commemorare un uomo, un calciatore ed un padre; al 13esimo minuto com’era il numero ...

morte Davide Astori - la commovente decisione della Fiorentina : Morte Davide Astori – “Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, la Fiorentina provvederà a raccogliere foto, disegni, frasi, poesie, sciarpe e bandiere lasciati ai cancelli di tribuna dello Stadio Franchi. Tutto il materiale sarà custodito nel rispetto di chi ha voluto lasciare un messaggio per il nostro Capitano ed insieme alla famiglia decideremo come meglio conservare queste dimostrazioni ...

ELIO E LE STORIE TESE/ “La morte drammatica di Davide Astori ha riportato tutti con i piedi per terra” (EPCC) : ELIO e le STORIE TESE, band storica milanese è pronta a concludere la carriera in grande stile. Le parole di ELIO sulla morte improvvisa e drammatica di Davide Astori.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:30:00 GMT)

morte Davide Astori - il commovente omaggio del Benevento [VIDEO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, la Serie A è tornata in campo per la gara tra Roma e Torino, brividi prima della gara in campo e sugli spalti. Ma la partita che regalerà più emozioni sarà sicuramente quella tra Fiorentina e Benevento, difficile scendere in campo per la squadra viola, è stata una settimana terribile ma anche per gli avversari la situazione non sarà facile. Nel frattempo omaggio da parte ...

morte Davide Astori - la rivelazione : “vi racconto la storia del portafoglio” : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, la Serie A riprende a scendere in campo anche per ricordare il calciatore della Fiorentina. Adesso emergono nuovi retroscena da brividi, uno lo racconta il giornalista Marco Dell’Olio come riporta Sky: “Un anno fa esatto. Stavo andando in banca, a piedi. Centro storico di Firenze. Non dovevo prelevare dei soldi, chiedevo un mutuo. Andò male, ...

morte Davide Astori - il gesto di Sorrentino è da brividi [FOTO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, la Serie A torna in campo per ricordare il difensore della Fiorentina, nel frattempo gesto da brividi da parte del portiere del Chievo Sorrentino. Il numero uno ha deciso di ricordare il collega incidendo sui propri guanti una dedica nei confronti del giocatore della Fiorentina. “Ciao Davide” su un guanto, “Ci mancherai” sull’altro, un gesto veramente da ...

Giorno e orario delle partite di Serie A rinviate dopo la morte di Davide Astori : Sono stati decisi gli orari in cui si giocheranno le partite della 27ª giornata di Serie A, sospesa e rinviata in seguito alla morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori. Si sapeva già che sarebbero state recuperate tra il 3 e The post Giorno e orario delle partite di Serie A rinviate dopo la morte di Davide Astori appeared first on Il Post.

Tragedia Astori - Batistuta : 'Una morte inaccettabile - inondiamo di affetto la famiglia di Davide' : Un trauma che colpisce una comunità, in particolare il nostro mondo. Non conoscevo di persona Davide, ma i miei amici fiorentini mi avevano sempre presentato uno splendido ritratto di lui. In campo ...

morte Davide Astori - il ricordo da brividi del tecnico Ballardini : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, il funerali dello sfortunato difensore si svolgeranno nella giornata di domani. Nel frattempo arriva un racconto da brividi, quello del tecnico Ballardini ospite assieme a Marco Giampaolo alla presentazione del libro della “Presidenti” di Adam Smulevich come riporta Gianluca Di Marzio: “Davide l’ho avuto quando ero responsabile del settore giovanile del ...

Astori - Batistuta : 'Sono scioccato - la morte di Davide è inaccettabile' : 'Sono dall'altra parte del mondo, ma vorrei essere a Firenze per dare l'ultimo saluto a Davide, insieme alla mia gente. Quando a Reconquista è arrivata la terribile notizia del decesso del nostro ...

morte Davide Astori - la camera ardente : momenti da brividi [VIDEO] : Morte Davide Astori – Compagni, amici e tifosi non riescono a rassegnarsi alla Morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore il trasferimento della salma da Udine a Firenze, folla alla camera ardente e momenti veramente da brividi per un calciatore che ha ...

morte Davide Astori - clamoroso attacco di Balotelli a Dani Alves : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, nelle ultime ore a fare discutere sono state alcune dichiarazioni di Dani Alves: “dispiace ma non sono sconvolto”, la frase che ha creato il caos. Sull’argomento ha parlato Mario Balotelli attraverso una diretta Istagram, clamoroso attacco, commento con “Damiano Er Faina”: “Non ha detto una cazzata, ma poteva risparmiarselo. Doveva fare le ...

morte Davide Astori - il commovente video della Fiorentina : canta Jovanotti [VIDEO] : Morte Davide Astori – Tutto il mondo del calcio è ancora sotto shock per la Morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata trasferita da Udine a Firenze e nella giornata di domani si svolgeranno i funerali. Nel frattempo la Fiorentina è ancora sconvolta dopo la tragedia e ha deciso di ritirare ...

“Vergogna - uno schifo!”. Davide Astori - il momento dell’orrore. Ma perché? A tre giorni dalla sua morte - va in scena l’orrore. E l’indignazione è tanta : Una notizia che ancora addolora profondamente l’Italia tutta, quella sportiva e non, la scomparsa drammatica del difensore e capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2018 a Udine, nell’albergo dove il calciatore era alloggiato insieme alla sua squadra in vista della sfida contro l’Udinese. In tanti, tra colleghi, vip e semplici tifosi, hanno voluto in queste ore esprimere tutta ...