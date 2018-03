La moglie di Trump Jr ha chiesto il divorzio

Trump Jr. e la moglie Vanessa annunciano il divorzio : "Ci sarà sempre rispetto. I figli la priorità" :

La moglie di Donald Trump Jr. ha chiesto il divorzio : Vanessa Haydon, la moglie del figlio maggiore del presidente americano Donald Trump, ha avviato le procedure per chiedere il divorzio da suo marito, Donald Trump Jr. I due si erano sposati nel 2005 e hanno cinque figli. Trump Jr. è The post La moglie di Donald Trump Jr. ha chiesto il divorzio appeared first on Il Post.

Lettera sospetta a casa di Trump Junior - la moglie in ospedale per accertamenti : La busta conteneva polvere bianca. Vanessa Trump, la nuora del presidente Usa è stata ricoverata con tosse e vomito insieme ad altre due persone presenti al momento in cui il plico è stato aperto

