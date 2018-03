ilfattoquotidiano

: La letteratura marocchina tra tradizione e modernità - Cascavel47 : La letteratura marocchina tra tradizione e modernità - GiovanniFanfoni : Anche la letteratura contemporanea è molto ricca di autrici musulmane. Ad esempio, in Italia è recente la pubblicaz… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) di Federica Pistono * La narrativain lingua araba, spesso relegata nell’ombra da quella francofona, è ancora poco conosciuta in Occidente. Fra gli scrittori più noti, emerge Muhammad Shukri, autore del romanzo autobiografico Il pane nudo (Theoria, 1989, trad. M. Fortunato). L’opera ripercorre il periodo che va dalla nascita dell’autore nel 1935 al 1956, anno della proclamazione dell’indipendenza, narrando il tempo difficilissimo dell’infanzia e dell’adolescenza, caratterizzato non solo dalla povertà, ma anche dalla violenza domestica, in una famiglia in cui il padre alcoolizzato si spinge ad assassinare uno dei figli in un barbaro accesso di aggressività. La famiglia si trasferisce dal Rif a Tangeri, ma qui il mondo esterno è ancor più spaventoso di quello familiare. Allontanatosi da casa, il ragazzo conosce prematuramente sessualità e perversione. La speranza di ...