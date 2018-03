La guerra delle spie e il braccio di ferro tra May e Putin

guerra delle spie - la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca : «Inaccettabile» : La Gran Bretagna espellerà «23 diplomatici russi, identificati come ufficiali dell'intelligence sotto copertura». Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May nel suo...

Atlantia-Acs - stop alla guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Trump scatena guerra commerciale - ecco i primi riflessi sui prezzi delle materie prime : Al contrario, potranno essere esentati non i Paesi, ma alcuni prodotti selezionati, se ritenuti necessari all'economia degli Stati Uniti. In questo contesto, i prezzi dello zinco sono scesi verso i ...

Palermo. Abbandono delle deiezioni canine : guerra aperta : Per combattere uno dei fenomeni più diffusi ed odiati dai cittadini, cioè l’Abbandono delle deiezioni canine sui marciapiedi e nelle

Coop - scoppia la guerra civile delle nomine : Roma - Mondo delle Cooperative senza pace. La guerra sotterranea per intaccare il gigante ConfCooperative e per la leadership nel mondo agricolo va avanti da oltre dieci anni. Da una parte la storica confederazione Cooperativa di area cattolica nata nel 1919, Confagricoltura e Cia, dall'altra chi cerca di intaccare la leadership delle (tante) imprese, agricole e no, che non fanno riferimento alla sinistra.Ultimo contendente in ordine di ...

Siria - Erdogan e Assad sull’orlo della guerra. La mappa delle alleanze : Gli sviluppi ad Afrin complicano ancora una volta i piani di Putin in Siria ed Israele è pronta ad approfittarne per mettere in difficoltà Damasco. Ieri un convoglio di milizie alleate del governo di Bashar al-Assad è arrivato nel capoluogo del cantone curdo, assediato da tre lati dall’esercito turco e dai ribelli arabi schierati con Ankara. La sit...

La spada - il mestiere delle armi e l'arte della guerra - SpazioGames.it : Durante gli anni in cui ho militato nell'associazione, è capitato di fare anche spettacoli più "educativi" che di intrattenimento, arrivando fino a stabilire un piccolo museo temporaneo nella mia ...

Il fronte delle donne : la Prima guerra Mondiale e la questione femminile : Senza di loro il Paese si sarebbe fermato, eppure il contributo delle donne all'Italia impegnata nella Grande Guerra è ancora passato sotto silenzio. Sul palcoscenico Lucilla Galeazzi e Maria Rosaria Omaggio

La nave da guerra britannica "taglia"la strada alla nave russa al largo delle coste turche - : L'incidente è avvenuto durante le esercitazioni NATO nel Mediterraneo e mar Nero, scrive il Daily Star, nei pressi del Bosforo settentrionale, al largo delle coste della Turchia. L'Enterprise arrivava ...

La guerra delle borsette di lusso : Sono il cuore del fatturato dei marchi del lusso, in particolare di Louis Vuitton, Gucci e Prada: queste sono le loro strategie per vendere più dei rivali The post La guerra delle borsette di lusso appeared first on Il Post.

[L'analisi] Papa Francesco e la guerra ai clienti delle prostitute. "Loro peggio dei trafficanti" : Per superare la "cultura dello scarto" terreno fertile della tratta delle persone Papa Francesco lancia una campagna senza tregua alla tratta degli esseri umani che sarà vinta a condizione che si ...

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” la guerra delle due Rose : Dalla caduta di Enrico VI all’ascesa dei Tudor: a “Passato e Presente” – il programma di Rai Cultura in onda lunedì 5 febbraio alle 13.15 su RAI3 e alle 20.30 su Rai Storia – Paolo Mieli e il professor Franco Cardini raccontano un periodo turbolento della storia inglese, noto come “Guerra delle due Rose”. Maggio 1450. Rivoltosi armati assaltano le porte di Londra e in città si scatena un’ondata di violenza. Ciò di cui ha bisogno l’Inghilterra è ...

Due coperte dal peso diverso : così Ikea offre una soluzione alle coppie che ogni notte fanno la "guerra delle coperte" : "6,5 milioni di britannici hanno difficoltà a dormire con il proprio partner". Ikea punta sull'ironia, perché l'annosa "guerra delle coperte" è un problema che prima o poi tutte le coppie si trovano ad affrontare. E propone una soluzione: se il tuo compagno di notte soffre di freddo mentre tu soffri per il caldo, non resta che scegliere due coperte dal peso differente.Elementare, no? Nel suo ultimo spot l'azienda svedese ...