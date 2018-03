La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia | indagato per

Sicilia : Musumeci incontra vertici Guardia finanza : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto, in visita di cortesia, a Palazzo d’Orleans, il comandante interregionale dell’Italia Sud-occidentale della Guardia di finanza Sebastiano Galdino e Ignazio Gibilaro, comandante regionale della Sicilia. Ne

Siracusa - Guardia di Finanza sequestra casa di cura. Vertici indagati per bancarotta : La Guardia di Finanza di Siracusa ha sottoposto a sequestro preventivo, su ordine della Procura, la casa di cura Villa Azzurra, clinica accreditata presso il Servizio sanitario regionale. Le indagini del nucleo di Polizia economica finanziaria sono scattate nell’aprile del 2017. Gli amministratori di fatto e di diritto della clinica sono indagati per bancarotta fraudolenta per distrazione, causazione dolosa del fallimento e sottrazione ...

Pescara - omicidio Neri : sequestrata un’auto nella villa del nonno. Indagini patrimoniale della Guardia di Finanza : Si concentrano in ambito famigliare le Indagini sulla morte di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a Pescara la scorsa settimana con due colpi di pistola. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sequestrato un’automobile custodita nella villa del nonno materno e frequentata anche da un cugino della vittima che attualmente si trova all’estero. Si tratta di un’Audi Q5 e non è l’auto usata da solitamente da Neri. Ieri, infatti, i ...

Guardia di Finanza : bando per 631 allievi marescialli : Guardia di Finanza: pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'arruolamento di 631 allievi marescialli presso la scuola ispettori.

Ascoli Piceno. La Guardia di Finanza sequestra un interno impianto di carburanti abusivo : L'intervento delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno si inserisce nel più ampio e generalizzato piano operativo del Comando Provinciale della Guardia di ...

La Guardia di Finanza di Bologna sequestra 5mila scarpe false : scoperti centri di produzione a Fermo : La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato oltre 5.000 scarpe sportive con il marchio falso, della 'Golden Goose', individuando due centri di distribuzione a Funo di Argelato, nel Bolognese e un ...

PERUGIA - A SCUOLA CON LA Guardia DI FINANZA : PERUGIA Oggi, presso l'Istituto Scolastico Assunta Pieralli del Comune di PERUGIA, si è tenuto un incontro delle Fiamme Gialle con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica nell'...

Bergamo - Guardia di finanza arresta pluripregiudicato per associazione mafiosa : i militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Bergamo hanno arrestato a Romano di Lombardia , BG, , un pericoloso pluripregiudicato, già condannato per attività estorsive con l'...

A scuola con la Guardia di finanza - partita la sesta edizione del progetto 'Educazione alla legalità economica' : ... per evitare che la formazione possa risultare in parte astratta rispetto alle richieste del mondo del lavoro. In tal modo illustrando gli ambiti operativi della Guardia di finanza ci si prefigge di ...

Truffano anziani per centoventimila euro. Una donna - un avvocato e un pensionato scovati dalla Guardia di Finanza di Salerno : La Guardia di Finanza di Salerno ha scovato tre truffatori che avevano messo a segno almeno tredici truffe nei confronti di persone anziane o in stato di bisogno per un danno complessivo d 120mila ...

Incassa oltre 100 mila euro non dovuti : scoperto dalla Guardia di Finanza un falso invalido : LOCRI , REGGIO CALABRIA, Nell'ambito dell'attività istituzionale in materia di spesa pubblica, i Finanzieri del Gruppo di Locri hanno accertato, al termine di un'attività di indagine, una t ruffa ...

Operazione Moda Gomorra - sequestrati mezzo milioni di scarpe e vestiti contraffatti. Il blitz della Guardia di finanza : Smantellata dalla Guardia di finanza un’associazione a delinquere dedita alla produzione di capi d’abbigliamento e calzature contraffatte. Erano talmente simili agli originali da poter indurre in errore anche l’occhio piu’ esperto. Con l’Operazione ‘Moda Gomorra‘, eseguite 12 ordinanze di misure cautelari, sequestrati 5 immobili e posti sigilli a 23 fabbriche clandestine. I finanzieri del Comando ...

Moda Gomorra : blitz della Guardia di Finanza tra Roma e Napoli - 12 arresti : Gli immobili sequestrati - tre appartamenti e due garage nel centro del capoluogo partenopeo - hanno un valore complessivo di 2 milioni di euro