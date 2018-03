La F 1 lancia una campagna per pubblicizzare se stessa

Uomini e Donne - Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma (video) : Dopo (ormai) 3 anni di litigi continui tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, cominciati verbalmente e proseguiti a colpi di sfilate, imitazioni a suon di star internazionali del calibro di Rihanna e Amanda Lear; per non parlare delle sfide culinarie che hanno sfamato mezzo studio di Uomini e Donne, arrivano i grandi colpi di scena dalle due protagoniste della trasmissione condotta da Maria de Filippi.L'antefatto, nella puntata odierna si sono ...

Tre potrebbe lanciare una nuova offerta All-IN con GB illimitati : Nulla di ufficiale, solo alcune voci, che se si rivelassero reali potrebbero rappresentare un’ottima notizia per molti utenti: in casa Tre Italia parrebbe […] L'articolo Tre potrebbe lanciare una nuova offerta All-IN con GB illimitati proviene da TuttoAndroid.

Gossip : Barbara D'Urso lancia una frecciatina alla Marcuzzi? : La pesante sfuriata che ha avuto Alessia Marcuzzi nei confronti di Eva Henger all'sola dei famosi, continua a tenere banco sia sui siti di Gossip che nei programmi tv che parlano del reality. Barbara D'Urso, nel corso di una recente puntata di 'Pomeriggio 5', ha commentato in un modo un po' strano la discussione che c'è stata la sera precedente tra la conduttrice e l'ex naufraga; secondo gli esperti del settore, infatti, quello che ha detto la ...

Nintendo Switch Pro? Per Digital Foundry Nintendo potrebbe lanciare una versione con Nvidia Tegra 2 : Con il lancio di PS4 Pro e Xbox One, Microsoft e Sony hanno fornito un potenziamento dell'hardware alle proprie console ammiraglie e stando a un'analisi diffusa da Digital Foundry anche Nintendo potrebbe presto seguire le concorrenti portando sul mercato una versione Pro di Nintendo Switch.Come riporta Nintendo Life, questa nuova versione della console potrebbe inTegrare il processore Tegra 2 di Nvidia e conseguentemente allungare di molto il ...

Cristiano Ronaldo macchina da spot : lancia i suoi boxer e diventa una valigia! : Cristiano Ronaldo è il re degli sportivi. Non solo per le enorme imprese che compie sul campo, ma anche per i tanti sponsor a cui presta il proprio volto. CR7 è infatti una celebrità in tutto il mondo e, grazie a questo, ha potuto espandere i suoi affari anche al di fuori del contesto calcistico. Solo poche settimane fa ha infatti lanciato la sua quinta linea di intimo , come confermato anche ...

Rick Rubin spezza una lancia a favore dello streaming : 'È una buona cosa per gli amanti della musica' : Poi, affrontando più nello specifico il discorso relativo allo streaming, il produttore commenta: "Lo streaming è una buona cosa per gli amanti della musica. C'è ancora passione per la musica ma ...

Gianni Morandi fotografato al bagno dell’autogrill da una fan rilancia la foto : “L’ho mandata a quel paese” : L'immagine di Gianni Morandi fotografato al bagno dell'autogrill da una fan piuttosto invadente ha cominciato nelle scorse ore a fare il giro di vari gruppi Facebook dedicati al cantante. La signora che ha scattato la foto immortalando Morandi in un momento certamente poco opportuno ha spiegato di aver intercettato l'artista in autogrill e aver tentato un approccio per una foto disturbandolo in maniera inopportuna mentre era alla ...

Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per una piastra per capelli con power bank : Xiaomi ha lanciato ieri, in occasione della Festa della donna, una campagna di crowdfunding avente ad oggetto Moonlight, una piastra per capelli wireless che funziona anche come power bank. Xiaomi Moonlight è senza dubbio un prodotto insolito, scopriamola insieme. L'articolo Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per una piastra per capelli con power bank è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Criscito al Genoa - tre indizi che fanno una prova : il calciatore si sbilancia : Il calciatore Criscito è andato in rete nella gara di Europa League nella partita tra Lipsia e Zenit, la qualificazione è apertissima in vista della gara di ritorno. Nel frattempo al termine della partita sono arrivate importanti conferme, ecco le parole del diretto interessato anche su Astori: “Davide è stato un amico e un compagno di Nazionale. Era una persona speciale e il gol di stasera era tutto per lui. E mi piace pensare che mi ...

Danakeo una start up lanciatissima nel mondo del luxury food : Parla italiano il *luxury food*, settore di nicchia che ha conquistato i palati più esigenti di tutto il mondo. Se i fondatori della start up *Denakeo*, protagonista nei palcoscenici internazionali ...

Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Amanda Lear a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso commenta Amanda Lear Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha trattato come argomento durante la parentesi dedicata all’intrattenimento gli amori tra vip anziani e toy boys/girls, e nel suo parterre è apparso anche l’ex fidanzato di Amanda Lear Manuel Casella. In diretta la conduttrice napoletana ha chiesto al suo ospite delle lucidazioni nei riguardi del loro ...