La Campania è un caso | verbali che si contraddicono | riconteggi sballati e voti “che

Caso “mazzette” in Campania - lascia il presidente dell’azienda per i rifiuti| : L’avvocato di Biagio Iacolare, numero uno della Sma, ha spiegato comunque che il suo cliente «non ha né chiesto né accettato alcuna somma di denaro»

Caso mazzette in Campania - lascia il presidente della Sma : Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, società in house della Regione per la tutela dell’ambiente, coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli su promesse di tangenti documentate nei video di Fanpage, si dimetterà dall’incarico. Lo rende noto il suo legale, Nello Palumbo. «Per evitare qualsiasi strumentalizzazione in ordine ad una vic...