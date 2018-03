La Barbie juventina e la bambolizzazione della donna a prescindere

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018) In occasioneappena trascorsa Festa, Mattel ha fatto parlare di sé con il lancio sul mercato diMore Role Models, diciassette nuovi modelli che si discostano dall’ideale di femminilità stereotipata di cui il giocattolo si è sempre fatto portatore. I modelli riprendono personaggi storici come Amelia Earhart (nata nel 1897) l’aviatrice statunitense che con il suo biplano ha stabilito numerosi record mondiali; Frida Kahlo (nata nel 1907) poetessa, pittrice e attivista divenuta celebre per la sua visione originale e delicata del mondo e di sé, come; Katherine Johnson (nata nel 1918), matematica e fisica statunitense, ha prestato servizio per decenni alla NASA occupandosi di navigazione spaziale computerizzata. A rappresentare l’Italia c’è Sara Gama (nata nel 1989) capitanoNazionale femminile di calcio eJuventus Football Club Femminile. ...