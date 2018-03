Kepler - il cacciatore di pianeti - sta finendo il carburante : (Foto: Nasa) Kepler , il cacciatore di eso pianeti più famoso di sempre, che da nove anni viaggia alla ricerca di nuovi pianeti sta finendo le sue cartucce. O meglio, l’idrazina, il carburante che viene utilizzato per il controllo orbitale e d’assetto dei satelliti. Ad annunciarlo sono stati i ricercatori della Nasa, secondo cui a Kepler rimarrebbero ormai solo pochi mesi di autonomia. “Si tratta di una stima, non sappiamo con esattezza fino ...

