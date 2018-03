Juventus Spal | Allegri Le parole del mister alla vigilia del campionato | Pensiamo

Juventus - Allegri : "Real avversario bellissimo - ma dobbiamo pensare alla Spal" : Il tecnico bianconero alla vigilia della trasferta in casa dei ferraresi: "Howedes convocato, Khedira out per influenza. La squadra è in crescita sia fisicamente che mentalmente"

Serie A Spal - Semplici : «Juventus senza punti deboli» : FERRARA - Servirà una grande Spal per interrompere la striscia positiva di 12 vittorie di fila della Juventus. "Dobbiamo scendere in campo con la nostra identità - ha spiegato Leonardo Semplici in ...

Probabili formazioni/ Spal Juventus : diretta tv - orario - notizie live. Il duello tra numeri 1 (Serie A) : Probabili formazioni Spal Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:48:00 GMT)

Spal-Juventus - probabili formazioni e diretta : ...diretta Dove guardare la partita - Spal-Juventus sarà trasmessa dalla piattaforma satellitare di Sky sui canali Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 e per gli abbonati Mediaset Premium sui canali Premium Sport ...

Juventus - Khedira non convocato / Il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale - tornerà dopo la sosta : Juventus, Khedira non convocato: il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale, lo conferma Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Sarà in campo dopo la sosta per le nazionali.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:37:00 GMT)

Spal-Juventus : Allegri prepara alcune sorprese - ecco le probabili formazioni Video : Dopo aver appreso che sara' il Real Madrid l'avversario da affrontare nei quarti di finale di Champions League, la #Juventus ora deve mettere da parte momentaneamente i pensieri europei per tornare a concentrarsi sulla lotta scudetto. Infatti i bianconeri domani sera, sabato 17 marzo ore 20.45, dovranno affrontare la trasferta in casa della Spal. Con la vittoria nel match di recupero contro l'Atalanta, la Juve si è portata a +4 sul Napoli ...

Spal-Juventus : Allegri prepara alcune sorprese - ecco le probabili formazioni : Dopo aver appreso che sarà il Real Madrid l'avversario da affrontare nei quarti di finale di Champions League, la Juventus ora deve mettere da parte momentaneamente i pensieri europei per tornare a concentrarsi sulla lotta scudetto. Infatti i bianconeri domani sera, sabato 17 marzo ore 20.45, dovranno affrontare la trasferta in casa della Spal. Con la vittoria nel match di recupero contro l'Atalanta, la Juve si è portata a +4 sul Napoli portando ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Spal Juventus : Allegri senza Benatia. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Probabili formazioni/ Spal Juventus : diretta tv - orario - notizie live. Ballottaggi al centro (Serie A) : Probabili formazioni Spal Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Serie A Spal Grassi : «Juventus? Straordinaria anche in panchina. Ma ci proviamo» : TORINO - Nel gennaio 2016 Alberto Grassi arriva a Napoli , provenienza Atalanta: i partenopei mettono sul piatto 10 milioni. Davanti a lui, soltanto quattro giocatori pagati di più a quell'età: Mario ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Spal Juventus : chi in attacco? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A 29^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Probabili Formazioni Spal-Juventus Serie A 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Spal-Juventus, 29^ Giornata Serie A, 17-03-2018 ore 20:45. Marchisio partirà dall’inizio, così come Rugani in difesa. Semplici conferma Antenucci in avanti con Paloschi. Dopo il pareggio contro il Sassuolo domenica scorsa, il cammino si complica e non poco per la Spal di Leonardo Semplici: sulla sua strada, infatti, i ferraresi incontreranno la Juventus di Max Allegri, che ha sconfitto l’Atalanta nel ...

Probabili formazioni/ Spal Juventus : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 29^ giornata) : Probabili formazioni Spal Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 05:12:00 GMT)

Serie A Spal-Juventus - arbitra Massa. Torino-Fiorentina - Gavillucci : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. in programma domenica 18 alle ore 15. Due gli anticipi del sabato: Udinese-Sassuolo , ...