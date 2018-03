Juventus | Nedved | “Higuain è il miglior attaccante del mondo”

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Dybala e Higuain stanno facendo un’annata importante, sono molto contento di loro. Dybala puo’ fare la storia non solo della Juve, ma anche del calcio mondiale, ultimamente l’ho visto molto bene e puo’ soloare”. Cosi’ il vicepresidente della, Pavel, sulla coppia d’attacco bianconera chiamata a dare il meglio nel doppio confronto di Champions contro il Real Madrid. Al termine del sorteggio di Nyon, l’ex centrocampista si e’ ulteriormente soffermato sul Pipita ai microfoni di Sky Sport. “Sta facendo una stagione importante sotto tutti i punti di vista, e’ fondamentale per la squadra per uscire dalle difficolta’ delle partite. Se e’ ilHiguain da quando e’ alla Juve? Difficile dirlo, so che e’ ilcentravanti del mondo al momento. Tanti si concentrano per ...