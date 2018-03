Juventus | Allegri | Real avversario bellissimo | ma dobbiamo pensare alla Spal

Juventus - NEDVED E ALLEGRI SUL SORTEGGIO/ “Dybala col Real Madrid deve fare la storia" : JUVENTUS, parla NEDVED: “Col Real in Champions possiamo farcela, Dybala è cambiato”. Il vicepresidente della Vecchia Signora ha parlato della sfida contro le Merengues(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Spal-Juventus : Allegri prepara alcune sorprese - ecco le probabili formazioni : Dopo aver appreso che sarà il Real Madrid l'avversario da affrontare nei quarti di finale di Champions League, la Juventus ora deve mettere da parte momentaneamente i pensieri europei per tornare a concentrarsi sulla lotta scudetto. Infatti i bianconeri domani sera, sabato 17 marzo ore 20.45, dovranno affrontare la trasferta in casa della Spal. Con la vittoria nel match di recupero contro l'Atalanta, la Juve si è portata a +4 sul Napoli portando ...

Juventus - Allegri : "Real grande avversario ma ci penso dopo Pasqua" : Tutti pensano già al Real Madrid ma Allegri pensa solo alla trasferta di campionato: "Il Real è un grande avversario. Dobbiamo prepararci al meglio, ma ne parliamo dopo Pasqua. Ci sono partite di ...

Juventus - 4-2-3-1 e Alex Sandro in avanti : Allegri ha trovato la quadra : Quella ammirata nel secondo tempo contro l'Atalanta , dopo l'uscita dal campo di Mandzukic per Alex Sandro, può essere la Juve che si giocherà tutto da qui al termine della stagione, specie in Europa

Juventus - De Sciglio : 'Con l'Atalanta bel colpo al campionato. Allegri sa quando essere duro con noi' : Primo posto in classifica e quattro punti di vantaggio sul Napoli, con la vittoria contro l'Atalanta la Juventus ha aumentato il distacco sugli azzurri in chiave scudetto. Bianconeri padroni del ...

Juventus : Max Allegri e la forza dei numeri : TORINO - Massimiliano Allegri è stato di parola. Anzi, ha saputo fare di più. 'In tre partite possiamo dare la mazzata al campionato' , aveva detto il tecnico della Juventus dopo Londra. Ne sono ...

Juventus - Allegri : 'La pratica scudetto non è chiusa' : Massimiliano Allegri commenta così a Premium Sport la vittoria per 2-0 nel recupero della 26ª giornata. Guai, però, a parlare di scudetto. 'I numeri che stiamo facendo sono importanti ma fini a ...

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Juventus-Atalanta 2-0 - rissa Benatia-De Roon : Allegri furioso : rissa Benatia-De Roon. Si è concluso il recupero della giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus ed Atalanta in una partita che ha regalato grosse emozioni. Successo per 2-0 per la squadra di Allegri grazie alle reti di Higuain e Matuidi, i bianconeri adesso volano a +4 sul Napoli. Episodio che ha portato alla reazione di Allegri, in occasione del raddoppio del francese rissa tra Benatia e De Roon uno scontro fisico che è ...