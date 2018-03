Juve | squadra da sogno per il 2018 2019? Ecco la probabile formazione

Allegri applaude la sua Juve : “vedo una squadra che cresce” : “Fare un metro in più per aiutare i compagni, rinunciare al tocco bello per fare la cosa utile, e divertirsi insieme: vedo una squadra che cresce. Dobbiamo continuare a farlo per raggiungere i nostri obiettivi!”. Così, su Twitter, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo di ieri per 2-0 sull’Atalanta che permette ai bianconeri di allungare in vetta alla classifica a + 4 sul ...

Juventus-Atalanta 2-0 - la squadra di Allegri scappa a +4 dal Napoli : partita coraggiosa per gli uomini di Gasperini ma non basta [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Buffon ed il retroscena toccante sui funerali di Astori : il discorso alla sua Juve e la risposta di tutta la squadra : Davide Astori ha lasciato un ricordo indelebile nel mondo del calcio ed ai funerali in quel di Firenze avrebbero voluto esserci tutti, anche in casa Juventus Il pensiero e la commozione per la morte ...

Juventus : squadra subito al lavoro in vista dell’Atalanta : Continua il periodo intenso per la Juventus, che non ha il tempo per godersi il successo di ieri contro l’Udinese che l’ha riportata in vetta in campionato, perchè fra soli due giorni è di nuovo chiamata in campo, per il recupero contro l’Atalanta. Il gruppo agli ordini di Max Allegri si è ritrovato oggi a Vinovo: consueto scarico per i protagonisti in campo ieri, sessione piuttosto intensa per gli altri giocatori, che hanno ...

Allegri - Juventus formato Champions/ “Squadra compatta - Dybala straripante” e sul Real al sorteggio... : Allegri, Juventus formato Champions League: "squadra compatta, Dybala straripante". 11esima vittoria di fila e sorpasso sul Napoli: "Real al sorteggio? Assolutamente no.."(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Juve - l'impresa di una squadra ferita : Allegri tiene vivo il sogno Triplete : I bianconeri, nel tempio di Wembley, hanno trovato la serata perfetta nel momento di massima difficoltà

Lazio - Inzaghi : 'Squadra delusa dopo le sfide con Milan e Juventus. Dinamo? Non li sottovalutiamo' : Ottavi di finale di Europa League, la Lazio si prepara ad affrontare la Dinamo Kiev per provare a proseguire il cammino europeo. Tutto pronto per la partita d'andata, in programma allo stadio Olimpico.

Juventus - Allegri : 'Squadra caratterialmente straordinaria' : ' I ragazzi sono stati molto svegli e sono rimasti in partita fino alla fine, altrimenti un gol all'ultimo non l'avremmo fatto. Sotto l'aspetto caratteriale i ragazzi sono stati straordinari come lo ...

Juventus - Dybala : 'Una rete importante per me e la squadra' : 'Oggi non sapevo se avrei avuto la forza di giocare 90', ma alla fine mi sentivo bene e sono anche riuscito a segnare - ha aggiunto il giocatore ai microfoni di Sky Sport -. La nostra partita non è ...

Juve - Matuidi : 'Atalanta bella squadra - ora...' : Blaise Matuidi , centrocampista della Juve , parla a Premium Sport dopo la vittoria sull' Atalanta in semifinale di Coppa Italia: 'Abbiamo giocato contro una bella squadra, vincendo sia all'andata che al ritorno, dunque missione compiuta. Ora restiamo ...

Juventus - Higuain : 'Tornerò presto a esultare con la squadra e con tutti voi' : TORINO - Gonzalo Higuain tranquillizza tutti i tifosi della Juventus . Con un post su Instagram l'attaccante ha fatto capire che la sua assenza, dopo l'infortunio subito nel derby contro il Torino , ...

Juventus - Allegri/ “Fiero di allenare questa squadra. Buffon? Panchina concordata” : Juventus, Allegri: “Fiero di allenare questa squadra. Buffon? Panchina concordata”. Le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo la vittoria sul Torino e le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:34:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Orgoglioso di allenare questa squadra' : Il derby lo decide lui: "Sono felice - racconta su Sky Sport a fine gara - Sono contento di aver segnato in entrambe le partite, se ho la possibilità segno. Sono felice. Non abbiamo mai paura, la ...