Juve | regalo di Marotta | colpo Gimenez

Florenzi - la Juventus come regalo di compleanno? : TORINO - Nella lista degli osservati speciali della Juventus è segnato in rosso anche il nome di Alessandro Florenzi , ieri ha festeggiato 27 anni, . Il jolly della Roma piace per diversi motivi: è un ...

Juve - primo centrocampista in regalo per Allegri : Secondo Rai Sport , la Juve sta stringendo per Lorenzo Pellegrini dalla Roma. L'obiettivo è pagare la clausola da 25 milioni prima che arrivi il rinnovo: Allegri lo apprezza molto, ecco perché l'ex Sassuolo può ...

Benevento - Vigorito : 'Fermeremo la Juventus - voglio fare un regalo al Napoli' : 1 di 5 Successiva TORINO - Se avete cerchiato con il rosso il 22 aprile , il giorno di Juventus-Napoli, , tornate indietro di qualche pagina sulla vostra agenda e fate un circoletto anche sull'8 ...

Un regalo alla Juve e crac Ghoulam : Napoli - non mollare proprio adesso : alla Juve è bastata la punizione di Bernardeschi, ex ricoperto di fischi e insulti, per piegare la Fiorentina e riportarsi temporaneamente davanti al Napoli. Ma è stata una partita...

Cacciatore idiota. Manette regalo per Juventus : Cacciatore non è un eroe, ma un perfetto idiota. La sua sceneggiata delle Manette ha regalato due punti alla Juventus nella corsa scudetto. Cacciatore non è un paladino del bene contro il male come vuol credere qualche tifoso del Napoli. Cacciatore mimando il gesto delle Manette per ben due volte affinché tutti potessero vederlo ha costretto l'arbitro a sbatterlo fuori. Cacciatore con il suo comportamento offensivo ha fatto un regalo enorme ...