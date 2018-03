Juve-Real | Paolo Rossi | ' Bianconeri sfavoriti'

Champions - mission impossible ai quarti : Roma-Barcellona e Juventus-Real Madrid : Sorteggio durissimo per le due italiane. Le altre sfide sono: Siviglia-Bayern Monaco, Liverpool-Manchester City. Più fortunata la Lazio in Europa League, affiancata al Salisburgo - Peggio di così era ...

Juve - Allegri : 'Battiamo il Real. La partita con la Spal? Non è scontata...' : 'Contro la Spal sembra una partita scontata ma non lo è'. L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri avvisa la sua squadra alla vigilia del match contro gli estensi. 'Nelle ultime tre partite ...

Juventus - Allegri : "Real grande avversario ma ci penso dopo Pasqua" : Tutti pensano già al Real Madrid ma Allegri pensa solo alla trasferta di campionato: "Il Real è un grande avversario. Dobbiamo prepararci al meglio, ma ne parliamo dopo Pasqua. Ci sono partite di ...

Juventus-Real ai quarti di Champions - le date di andata e ritorno : Il vicepresidente bianconero commenta il sorteggio di Nyon: "Loro hanno solo la Champions e questo influirà". La gara d'andata è in programma a Torino per il 3 o 4 aprile

Juventus-Real Madrid - andata quarti di finale Champions League : programma - orari e tv. La data della partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 3 APRILE: 20.45 Juventus-Real Madrid

Juventus-Real Madrid - la scheda degli spagnoli : pregi - difetti e precedenti : Con 17 gol nelle ultime 7 uscite complessive, CR7 ha ancora una volta mostrato al mondo il suo valore, ma soprattutto la sua capacità di cambiare passo quando conta. Da sempre la caratteristica di ...

Juventus-Real Madrid ai quarti di Champions. Per 'vendicare' Cardiff : Sergio Ramos e Varane dietro sono una cerniera di primissimo livello, Carvajal e Marcelo sulle fasce hanno pochi rivali al mondo. Un undici perfetto, insomma, con Navas a difendere i pali che ...

Champions League - Juventus-Real Madrid : nel doppio confronto i precedenti parlano bianconero : TORINO - La finale di Cardiff pesa ancora, ma a dare una mano ai sogni dei tanti tifosi bianconeri ci pensano le statistiche. Nei doppi confronti di Champions, tra andata e ritorno, il passaggio del ...

Champions League - Roma-Barca e Juve-Real : è derby Italia-Spagna : Urne amarissime per le italiane ancora in Champions League . Andriy Shevchenko, che i tifosi del Milan ricorderanno bene, ha sorteggiato i nomi delle squadre che si scontreranno ai quarti di finale e ...

Champions League - sulla strada della Juventus c'è di nuovo il Real Madrid : NYON - L'unica consolazione per la Juventus è pensare che il Real Madrid è arrivato ai quarti di finale dopo aver sconfitto il Psg ma dopo aver passato il girone come seconda, dietro a quel Tottenham ...