Juve | Allegri | ' Battiamo il Real La partita con la Spal? Non è scontata'

Juventus - Allegri : "Real grande avversario ma ci penso dopo Pasqua" : Tutti pensano già al Real Madrid ma Allegri pensa solo alla trasferta di campionato: "Il Real è un grande avversario. Dobbiamo prepararci al meglio, ma ne parliamo dopo Pasqua. Ci sono partite di ...

AVVERSARIA JuveNTUS/ Quarti Champions League - il sorteggio : il minor percolo per Allegri : AVVERSARIA JUVENTUS, sorteggio Quarti Champions League: stiamo per conoscere la squadra contro cui i bianconeri giocheranno nel prossimo turno del torneo, possibile derby con i giallorossi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Juventus - 4-2-3-1 e Alex Sandro in avanti : Allegri ha trovato la quadra : Quella ammirata nel secondo tempo contro l'Atalanta , dopo l'uscita dal campo di Mandzukic per Alex Sandro, può essere la Juve che si giocherà tutto da qui al termine della stagione, specie in Europa

Juve - senti Boateng : 'Allegri vincerà lo scudetto' : Kevin-Prince Boateng , centrocampista dell'Eintracht Francoforte ed ex Milan , ha parlato della lotta scudetto al Corriere dello Sport : 'Sia Napoli che Juventus giocano benissimo, ma alla fine i bianconeri la spunteranno ancora. Entrambe sono molto forti, hanno un calcio spettacolare e dei grandi campioni. Lo meriterebbero ...

Juventus - De Sciglio : 'Con l'Atalanta bel colpo al campionato. Allegri sa quando essere duro con noi' : Primo posto in classifica e quattro punti di vantaggio sul Napoli, con la vittoria contro l'Atalanta la Juventus ha aumentato il distacco sugli azzurri in chiave scudetto. Bianconeri padroni del ...

Marani : 'Juve sempre in anticipo - niente arriva per caso. Allegri ha tolto un certo provincialismo' : I numeri dicono che è una Juve da record. Ma nulla arriva per caso. L'applauso è per la squadra, ma anche per l'allenatore, bravo a lavorare sulla mentalità e la gestione del gruppo. Con una società ...

Allegri applaude la sua Juve : “vedo una squadra che cresce” : “Fare un metro in più per aiutare i compagni, rinunciare al tocco bello per fare la cosa utile, e divertirsi insieme: vedo una squadra che cresce. Dobbiamo continuare a farlo per raggiungere i nostri obiettivi!”. Così, su Twitter, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo di ieri per 2-0 sull’Atalanta che permette ai bianconeri di allungare in vetta alla classifica a + 4 sul ...

Juventus : Max Allegri e la forza dei numeri : TORINO - Massimiliano Allegri è stato di parola. Anzi, ha saputo fare di più. 'In tre partite possiamo dare la mazzata al campionato' , aveva detto il tecnico della Juventus dopo Londra. Ne sono ...

Juve +4 sul Napoli - Allegri : “scudetto non è ancora vinto” : “Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per la vittoria e per non aver subito. Non è facile giocare contro l’Atalanta, che è una grande squadra, molto fisica ed è difficile da battere. I numeri che stiamo facendo sono importanti, ma non abbiamo ancora vinto niente. Dobbiamo pensare alla prossima sfida“. Così Massimiliano Allegri, a Premium sport, dopo la vittoria sull’Atalanta. “Dobbiamo vivere questo finale di ...

