John Legend sarà Gesù nel remake live di “Jesus Christ Superstar”

Legends of Tomorrow - stagione 3 : demoni - viaggi nel tempo e John Constantine : ... principalmente in forma animata e sempre con la voce di Ryan , nel film Justice League Dark e nella serie realizzata appositamente per Seed , il servizio di streaming della CW negli Stati Uniti, . ...

John Legend e Chrissy Teigen : svelato il sesso del secondo bambino della coppia : John Legend e Chrissy Teigen diventeranno presto genitori bis, ma non dovremo aspettare che nasca il secondo bambino della coppia per conoscerne il sesso! La 32enne ha postato un’immagine dal red carpet dei Grammy Awards 2018, annunciando se sarà un fiocco rosa o un fiocco azzurro. mama and her baby boy A post shared by Chrissy Teigen (@ChrissyTeigen) on Jan 28, 2018 at 7:42pm PST “Mamma e il suo piccolo ...