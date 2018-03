Jayne Mansfield | la donna che Hollywood si stufò di vedere nuda

gqitalia

(Di venerdì 16 marzo 2018) Nella seconda metà degli anni Cinquanta l’industria dicercava un rimpiazzo per Marilyn Monroe. Certo, era sempre la favorita del pubblico, ma lavorarci insieme iniziava a diventare un problema. Ecco dunque farsi avanti, ventun anni, coniglietta di Playboy, già divorziata e con un figlio. Di Marilyn aveva i capelli, che tingeva dello stesso biondo platino, e il modo di parlare, che imitava quasi a perfezione; le separavano una spanna circa in altezza e una taglia o due di reggiseno, tanto che la Fox iniziò a promuovere lacome la versione king size della Monroe. Sbandierava un quoziente intellettivo più alto di quello di Einstein, che però, diceva, non la portava da nessuna parte; si dedicò dunque a sbandierare tutto il resto, tanto che gli stilisti iniziarono a rifiutarsi di vestirla (le spalline dei suoi abiti cascavano a tutti gli eventi ...