Jane | la storia di Jane Goodall in onda su Nat Geo

(Di venerdì 16 marzo 2018) Con oltre 100 ore di filmati inediti in 16mm rimasti nascosti per 50 anni negli archivi di National Geographic,racconta ladi, la donna che con le sue ricerche sugli scimpanzé ha rivoluzionato gli studi sui primati conquistando credibilità e consenso in un ambiente prettamente maschile. Con la regia di Brett Morgen (candidato all’Oscar per il documentario On the ropes), e con una colonna sonora che porta la firma di Philip Glass,offre un ritratto intimo e senza precedenti di, una pionera considerata oggi tra i conservazionisti più stimati al mondo.sarà insu National Geographic (canale 403 di Sky) domenica 18 marzo alle 20.55. Laprende il via nel 1960 quando la 26ennesi traferisce in una zona remota della Tanzania per studiare gli scimpanzé. Spinta dal suo amore per gli animali ma senza una formazione scientifica ...