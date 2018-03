J-Ax a Blogo | Ho cambiato idea su The Voice | ecco perché Sorci Verdi una

blogo

(Di venerdì 16 marzo 2018) Giovedì 22 marzo torna su Rai2 Theof Italy con una quinta edizione completamente rinnovata. C'è solo J-Ax a garantire la continuità con il passato: "Non voglio fare confronti con le precedenti stagioni, ancheil mio stato emotivo è completamente diverso. Devo dire che adesso sono lucido e calmo, prima ero completamente frastornato dal mondo attorno a meerano le prime esperienze televisive", ha dichiarato a margine della conferenza stampa, per poi svelare le dinamiche della giuria: "Cristina Scabbia e Francesco Renga si danno addosso. Io sono sempre il solito amabile cazzone. Al Bano sarà in una veste ineditafa delle cose che normalmente non fa".Ma cosa ha fatto cambiareal rapper che nel 2015 lasciò la produzione sbattendo la porta? "Sono meno disposto a serbare rancore. Le cose che non mi andavano bene del format Thesono state cambiate. Ho ...