Iuliano | Ronaldo parla di sistema corrotto? Non so di cosa stia parlando

Iuliano risponde a Ronaldo : 'Sistema corrotto? Deve parlare bene dell'Inter. Su certe cose si ha memoria corta' : Sistema corrotto? Non so a cosa si riferisse Ronaldo, ma a quei tempi non comandava solo la Juventus, c'erano le sette sorelle e le italiane erano le migliori squadre al mondo. Facile parlare della ...

Iuliano : Ho fatto la storia con il presunto fallo su Ronaldo : Il famoso e discusso contatto in area di rigore della Juventus tra Mark Iuliano e Ronaldo il Fenomeno fa ancora discutere a distanza di 20 anni. L'arbitro Ceccarini non valutò punibile l'intervento del difensore della Juventus e sul ribaltamento di fronte concesse il rigore ai bianconeri per fallo di Taribo West su Alessandro Del Piero. Simoni, tecnico dell'Inter, fu espulso e per diversi anni i tifosi nerazzurri, e non solo, si ...

Iuliano sorprende tutti : 'Contatto con Ronaldo con il Var? Ecco la verità' : Una delle partite che passerà alla storia è sicuramente quella tra Juventus ed Inter del 1998, che vide i bianconeri vincere 1-0 grazie ad un gol di Alessandro Del Piero ma la partita fu caratterizzata da una serie di episodi che hanno fatto discutere e ancora oggi creano molte polemiche. Uno degli episodi più discussi è sicuramente quello del fallo dell'allora difensore della squadra bianconera, Mark Iuliano, sull'attaccante brasiliano ...