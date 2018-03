Italia | Moro | cerimonia a 40 anni rapimento

Ore 9 - 28 : "L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni" : Sono da poco passate le 9 del mattino, quando il responsabile del servizio politico dell'Agi, Vittorio Orefice, si appresta a entrare a Montecitorio. È il 16 marzo 1978 e lo attende una giornata faticosa perché quella mattina il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, deve presentarsi alla Camera per chiedere la fiducia al suo quarto governo. Davanti all'ingresso di Montecitorio alcuni agenti di polizia in ...

Moro : Ezio Mauro - tragedia Italiana in epoca più buia : ... di cui ha ricostruito le tappe, 40 anni dopo, con grande rigore e partecipazione nel documentario 'Il condannato - Cronaca di un sequestro'. Il film non fiction, presentato in anteprima all'...

Ore 9 - 28 : 'L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni' : Tutti gli spettacoli sono sospesi. Sul fronte economico, la lira perde terreno cedendo pesantemente nei confronti del dollaro e le contrattazioni alla Borsa valori di Milano sono praticamente ...

Forza Italia - la voce-terremoto : 'Scissione nel Pd - cambiano nome e poi...' - ipotesi clamorosa : Tra i neoeletti di Forza Italia , da qualche giorno, gira una voce che, se concreta, creerebbe un terremoto nel Parlamento Italiano. Il Pd sarebbe a un passo dalla scissione , con un manipolo di ...

'Generale Mori : un'Italia a testa alta' : il docufilm per i 40 anni dalla morte di Aldo Moro : In occasione dei quarant'anni dal sequestro di Aldo Moro, avvenuto in Via Mario Fani per mano delle Brigate Rosse, 'Quarto Grado' dedica un approfondimento al Generale Mario Mori, che ha vissuto ...

Burgez : 'Le Italiane preferiscono il moroso' - la replica dopo le polemiche Video : Un annuncio di lavoro che ha scatenato la discussione sul web. La catena di fast food Burgez ha condiviso sulla pagina social un post attraverso il quale riferiva di cercare una cameriera per il punto vendita di via Savona. Ad accendere il dibattito social il passaggio in cui viene spiegato il perché la maggior parte delle impiegate sono filippine. ‘Le italiane il sabato hanno il moroso, il mercoledì hanno la palestra e la domenica la ...

Clamoroso Russia 2018 - l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali : nuove chance di ripescaggio per l’Italia : ripescaggio ITALIA – L’Italia non è riuscita a qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio in Russia che andranno in scena in estate ma potrebbe aprirsi una nuova clamorosa porta. L’avvelenamento della spia Serghei Skripal potrebbe portare conseguenze anche a Russia 2018. “Sarebbe difficile procedere normalmente con la partecipazione dell’Inghilterra ai Mondiali di calcio se emergessero nuovi comportamenti ostili da ...

Burgez - l’annuncio di lavoro fa discutere : “Perché le nostre cassiere sono tutte filippine? Le Italiane il sabato hanno il moroso - il mercoledì la palestra…” : “italiane, svegliatevi! Il lavoro c’è, siete voi che non ci siete”. L’ultima trovata in fatto di annunci pubblicitari online la lancia Burgez. Il fast food milanese rimescola le carte del razzismo e del sessismo, facendo aumentare like, click, e probabilmente anche clienti, con un semplice post su Facebook. “Stiamo cercando una cassiera per Burgez (via Savona). Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono ragazze filippine vi ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori Italiane della prima giornata del Round of Challenges. Macchi certezza - bene Orazzo e Moroni : Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, ...

Da Morosini a Scirea : le tragedie nel calcio Italiano : Da Morosini a Scirea: le tragedie nel calcio italiano La morte prematura del capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha scosso il mondo del calcio. Una notizia drammatica, inattesa e capace di rendere tragicamente umani campioni che per tutta la loro carriera sembrano essere eroi indistruttibili. La scomparsa del difensore, un giovane padre, ha fatto tornare […] L'articolo Da Morosini a Scirea: le tragedie nel calcio italiano è su NewsGo.