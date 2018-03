Italia | Mancini pronto per la Nazionale | il messaggio del tecnico

Mancini : 'Allenare l'Italia sarebbe straordinario' : Intervistato da Sky Sport 1 per 'I Signori del Calcio', in onda domani alle 19.15 e alle 23.45, Roberto Mancini strizza ancora l'occhio alla panchina azzurra. ' Quando uno è all'estero, senti sempre ...

NAZIONALE - ALESSANDRO COSTACURTA/ “Nuovo CT Italia : possibile conferma Di Biagio. Conte e Mancini alternative" : NAZIONALE, ALESSANDRO COSTACURTA: “Nuovo ct Italia uno fra Conte, Mancini e Di Biagio”. Si stringe il cerchio dei candidati per il ruolo di prossimo tecnico degli azzurri(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Italia - Costacurta svuota il sacco : “Ct uno tra Conte - Mancini o Di Biagio…” : Italia, Costacurta svuota il sacco: “Ct uno tra Conte, Mancini o Di Biagio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia, COSTUCURTA- Alessandro Costacurta, intervenuto da Coverciano, ha rotto gli indugi e annunciato il prossimo allenatore della Nazionale. O meglio, l’ex difensore rossonero ha precisato che la corsa alla panchina azzurra ...

Calcio - Alessandro Costacurta : “CT dell’Italia entro giugno. Conte - Mancini o Di Biagio” : Alessandro Costacurta ha ristretto la rosa dei possibili CT della Nazionale. L’Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, ha bisogno di una guida forte: “Contiamo di nominare il nuovo CT entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi. Non ho mai detto di preferire su tutti Conte. Ho solo detto che avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti. Ha fatto bene, oltre tutto ...

Costacurta : "Ct dell'Italia entro giugno. I nomi sono : Conte - Mancini e Di Biagio" : "Contiamo di nominare il nuovo ct entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi". Lo ha detto il vicecommissario Figc, Alessandro Costacurta, oggi a Coverciano per l'ultimo giorno di stage degli azzurri. "Non ho mai detto di preferire su tutti Conte - ha aggiunto Costacurta - Ho solo detto che avendo già lavorato con la nazionale, ha i parametri giusti: ha fatto bene, oltre tutto non essendoci ...

Italia - Verratti : 'Mancini ct? Sarebbe una scelta giusta' : Marco Verratti , centrocampista del PSG , parla del futuro della Nazionale: ' Mancini ct? Il suo curriculum parla per lui. Ha vinto la Premier, lo conosce tutto il mondo. Credo che sia un buon allenatore per l'Italia'

Panchina Italia - altro che Mancini : Costacurta ha svelato il suo preferito! E su Di Biagio… : Panchina Italia – Ospite negli studi di ‘Che Tempo Che Fa’, Alessandro Costacurta, nuovo vice commissario della Figc, è tornato a parlare della Nazionale Italiana con la scelta del nuovo Ct: “E se Di Biagio vince 4-0 con l’Argentina e 3-0 con l’Inghilterra cosa facciamo?“, così ha esordito l’ex difensore del Milan facendo intendere poi il candidato preferito della Federazione: “In Italia ci sono tanti buoni ...

Calcio - chi sarà il CT dell’Italia? Billy Costacurta : “Mancini non è l’unico : 6-7 nomi tra cui scegliere. Di Biagio? Scelta automatica” : Billy Costacurta è alle prese con la Scelta del nuovo CT dell’Italia. Per le amichevoli primaverili contro Argentina e Inghilterra sarà Gigi Di Biagio a guidare la nostra Nazionale ma il subcommissario della FIGC sta cercando un mister di peso per il prossimo futuro. Sono tanti i nomi che circolano nelle ultime ore a partire da Roberto Mancini e Claudio Ranieri mentre Antonio Conte ha detto di avere un contratto di 18 mesi con il Chelsea ...

Italia - Di Biagio nuovo allenatore/ Nazionale - come sarà : Massimo Oddo vorrebbe Roberto Mancini : Di Biagio nuovo Ct Italia: il Commissario Tecnico della nostra Under 21 ha accettato di guidare la Nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:51:00 GMT)

Chi sarà il CT dell’Italia? Salgono le quote di Claudio Ranieri. Fabbricini : “Non ha nulla in meno di Mancini. Di Biagio? Disponibilità per le amichevoli” : L’Italia sta cercando il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio. Negli ultimi giorni Billy Costacurta ha iniziato a tessere i contatti con alcuni allenatori, incassando il no di Antonio Conte che ha 18 mesi di contratto con il Chelsea. Il nome più in auge è quello di Roberto Mancini ma nelle ultimissime ore sta prendendo piede anche l’ipotesi Claudio Ranieri come ha ribadito il Commissario della FIGC Roberto Fabbricini ...