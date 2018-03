Italia-Libia | 3 militanti Isis arrestati per sequestro Bonatti

Libia - 3 arresti per sequestro Italiani : 17.10 Tre libici sono stati arrestati, in Libia,per il sequestro dei 4 operai della Bonatti, nel 2015. Due di loro morirono durante un conflitto a fuoco. Gli altri due 2 riuscirono a liberarsi. Gli arrestati,appartenenti all'Isis,sono accusati di sequestro di persona con finalità di terrorismo, aggravato dalla morte di due persone. I provvedimenti sono stati emessi dalla procura di Roma I 3 libici erano già in carcere per altri reati: si ...

Siracusa : traffico di gasolio tra Libia e Italia - confiscati 100mila chili di combustibile (2) : (AdnKronos) - Il comandante della motonave, J.A.T., 25 anni, fu sottoposto a fermo per contrabbando di olii minerali e di tabacchi lavorati esteri, nonché per riciclaggio. I quattro componenti dell’equipaggio, invece, furono denunciati per favoreggiamento personale. A conclusione delle indagini, coo

Siracusa : traffico di gasolio tra Libia e Italia - confiscati 100mila chili di combustibile : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - traffico di gasolio tra la Libia e l'Italia. La Guardia di finanza e l’ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane hanno eseguito il provvedimento di confisca del gasolio sequestrato nell'operazione 'Indonesia', emesso dalla Procura di Siracusa. Nell’ottobre del 2017 l

In Libia il colonialismo Italiano non è mai finito : Dopo la guerra l’Italia ha continuato a fare accordi con Tripoli: prima c’è stata l’amicizia tra Gheddafi e Berlusconi, poi l’accordo per fermare i migranti. Leggi

Migranti - Tusk : Ue aiuti Italia per Libia : 16.08 "In seguito alle discussioni con il premier Gentiloni, ricorderò" ai leader nel vertice europeo di venerdì "l'importanza di aiutare a finanziare le azioni in Libia". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nella lettera di convocazione del vertice, dopo l'incontro avuto a Roma con Gentiloni la settimana scorsa.

Rifugiati - in Italia 150 donne e bambini dalla Libia : Centocinquanta persone, giovani, donne e molti bambini, sono arrivati in Italia dopo lâapertura di un nuovo corridoio grazie...

Corridoi umanitari - altri 150 profughi in Italia dalla Libia : L'Italia sta dimostrando al mondo intero che le vie legali e sicure sono possibili e praticabili, soprattutto quando sono il frutto di uno sforzo congiunto tra istituzioni e organismi nazionali e ...

Corridoi umanitari - altri 150 profughi in Italia dalla Libia : Roma, 15 feb. , askanews, altri 150 profughi, liberati dalla terribile e ingiusta detenzione in Libia, sono giunti nel nostro paese, a Pratica di Mare, dove ad attenderli c'era Caritas Italiana, ...

Migranti : "La Libia è un inferno senza fine". L'appello di Oxfam : l'Italia revochi l'accordo : A un anno dal patto con Tripoli, un rapporto raccoglie testimonianze di morte e torture nel Paese: "Quel patto genera sofferenza e non rispetta la legge...

Libia - Amnesty contro l'Italia : 'Migranti detenuti e torturati' - : 'In ogni parte del mondo la gente è rimasta scioccata dall'agghiacciante situazione dei migranti e dei rifugiati in Libia. I governi europei hanno reagito con rimedi provvisori, come le evacuazioni ...

Meno soldati in Iraq e Afghanistan - di più in Libia e Niger : Pinotti rimodula il contingente Italiano. Pronto il via libera con l'ok di ... : ... Libia e Niger, con le Camere sciolte - ha denunciato Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali - è un atto di prepotenza istituzionale che condizionerà il futuro della politica estera del paese per i ...

Meno soldati in Iraq e Afghanistan - di più in Libia e Niger : Pinotti rimodula il contingente Italiano : Più presenza di militari italiani nell'area mediterranea, Meno in altri posti come Iraq e Afghanistan. Lo ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti nelle comunicazioni del governo alle commissioni Esteri e Difesa di senato e Camera riunite congiuntamente sull'andamento delle missioni internazionali autorizzate per il 2017 e la loro proroga per l'anno in corso e sulle missioni da avviare nel 2018.Per quanto riguarda l'Iraq, il ...