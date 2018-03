Italia | inflazione ferma a febbraio

Italia : inflazione gennaio rivista al rialzo su base annua : L' inflazione viene rivista al rialzo su base annua in Italia , nel mese di gennaio . Secondo i dati finali dell' Istat , l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC, , al ...

Bank Italia alza le stime sul Pil - ma l'inflazione è ancora giù : La Banca d'Italia ritocca al rialzo le stime di crescita dell'economia italiana, grazie al consolidamento della ripresa trainata dalla domanda interna. Il Bollettino Economico trimestrale di via Nazionale nota, tuttavia, come il ritmo di espansione sia ancora ...

Italia - inflazione dicembre confermata in salita. Nel 2017 aumenta dell'1 - 2% : (Teleborsa) - L'inflazione si conferma in salita in Italia, nel mese di dicembre, in linea con la stima preliminare fornita dall' Istat a fine mese. Secondo i dati finali dell' Istat , i prezzi al ...