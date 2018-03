Italia-Francia a Genova

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di finale : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: Orari da definire Primi due singolari ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di finale : Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. C’è grande attesa intorno a questo incontro, una super sfida che vale l’accesso alle semifinali della prestigiosa competizione a squadre di tennis: sarà l’impianto di Valletta Cambiaso a Genova a ospitare l’evento, gli azzurri vanno a caccia dell’impresa contro i detentori dell’Insalatiera e vogliono continuare a ...

Punta al risparmio Iliad Italia : 1.50 euro al mese in meno il costo medio in Francia : Torna a parlare di Iliad Italia anche Xavier Niel, fondatore del gruppo francese ed ottavo personaggio più benestante del territorio locale (secondo una recente classifica, afferente al 2018, stilata da Forbes). A margine della presentazione dei profitti cumulati presso il mercato transalpino, il primo dirigente ha provveduto a tracciare un interessante parallelismo tra le due realtà. Da quel che si evince da 'Il Sole 24 ORE Radiocor', ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per il CSI5* di Parigi : De Luca - Gaudiano e Zorzi in gara in Francia : Prestigioso appuntamento per il salto ostacoli a Parigi, dove nel prossimo fine settimana andrà in scena l’edizione 2018 del CSI5* francese, con il “Saut Hermès au Grand Palais” che attende tre azzurri. Si tratta dell’aviere scelto Lorenzo De Luca (Ensor de Litrange LXII, Jenuesse Van t Paradijs), del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232, Carlotta 232) e del caporal maggiore Alberto Zorzi (Ego Van Orti, Viceversa de la ...

Sei Nazioni femminile 2018 : la Francia ipoteca il successo finale - si sbloccano Italia e Scozia : La Francia ipoteca il successo finale nel Sei Nazioni femminile di rugby, battendo, al termine di un match lottatissimo l’Inghilterra per 18-17. Eppure era stata l’Inghilterra a portarsi avanti con la meta di Dow all’8′ minuto, trasformata da Mc Lean. La risposta transalpina si concretizzava dopo una lunga fase di studio tra le due compagini con le mete non trasformate di Tremouliere e Drouin, rispettivamente al 33′ ...

MORTE THOMAS RODRIGUEZ/ Francia : pubblico Italiano sotto shock : MORTE THOMAS RODRIGUEZ, altra tragedia nel calcio dopo la scomparsa di Davide Astori: deceduto nel sonno il 19enne del Tours, come il capitano della Fiorentina(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Auchan - frena l'utile per le difficoltà in Francia - Italia e Russia : MILANO - Il gruppo retail francese Auchan holding ha annunciato di aver ridotto l'utile netto di oltre la metà nel 2017 a 275 milioni di euro, penalizzato in particolare dalle difficoltà dei suoi ...

Così nasce il populismo. Dalla Francia di 30 anni fa una lezione per l'Italia : Nella striscia pubblicata in prima sull'ultimo numero del Canard Enchaîné, il settimanale satirico del mercoledì, si vede un Emmanuel Macron, visibilmente scocciato, attorniato dal fedele primo ministro Edouard Philippe e dal severissimo ministro dell'Interno, Gérard Collomb al cui confronto il nostro Minniti è un campione di buonismo, che prova a spiegarsi e a darsi una ragione politica per "cette ...

Chantal Certan - la Valle d'Aosta - l'Italia - la Francia e il Front National : La politica valdostana si è quindi sempre basata sulla difesa dell'autonomia per tutti, non solo per quelli votano union o credono di essere più valdostani degli altri. Inoltre, i partiti nazionali ...

Vueling : in estate 8 rotte da Italia per la Francia : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – A partire dal 25 marzo, Vueling darà il via alla stagione estiva che vedrà l’operatività di 8 collegamenti verso la Francia e più di 800.000 posti disponibili. Dall’Italia sarà possibile raggiungere con voli diretti la città di Parigi, presso i suoi due aeroporti di Orly e Charles De Gaulle, Marsiglia, Nantes e Lione. In particolare, per la stagione estiva 2018 sarà operato per la prima volta il ...

Mattone Italiano fa gola agli stranieri : Usa - Francia e UK in testa : Piú che per le debolezze dell'Italia come l'economia in stallo, i debiti delle banche e l'instabilità politica, gli investitori stranieri sembrano preoccupati da problemi legati al settore . Come per ...

Maltempo : i tir tornano a circolare in Francia - non in Italia : Il traffico dei tir sull’Autostrada A8, nel sud della Francia, è stato ripristinato per il cessato allerta. Poco prima delle 15, tuttavia, restava ancora bloccato sull’Autofiori. Dalla centrale operativa, infatti, segnalano di non aver ancora ricevuto alcun contro ordine da parte delle autorità, per una ripresa della circolazione, rispetto al blocco stabilito ieri. Sono, tuttavia, ripartiti i mezzi pesanti che si trovavano fermi, ...

Maltempo : dalla Francia stop a Tir in uscita dall’Italia a Ventimiglia : Le regioni centrali e settentrionali del Paese saranno nuovamente interessate da “un’intensa perturbazione meteo con precipitazioni nevose anche a quota di pianura”. E’ quanto segnala Viabilità Italia, impegnata nel monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali. Le condizioni meteorologiche sulla Costa Azzurra, in Francia, hanno determinato le autorita’ francesi a disporre il divieto di ...

Biathlon - Campionati Mondiali Junior : successo per Russia e Francia nelle staffette - Italia ai piedi del podio : Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati Mondiali giovanili di Otepae, in Estonia, con il programma odierno che prevedeva le staffette della categoria Juniores. In campo maschile il successo è andato al quartetto russo (Khalili, Tomshin, Maleev, Malinovskii – 0+9), che hanno guidato la competizione fin dalla prima frazione, precedendo sul traguardo di 57.1 secondi la fallosa Norvegia (Bakken, Dale, Stroemsheim, Laegreid, ...