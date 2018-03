Italia | crolla muro ex monastero Napoli | verifiche su vittime

Elezioni - l' Italia senza maggioranza : M5S vola al Sud - Pd crolla - la Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito con il 32%, il Centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia . Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È la...

Elezioni - l' Italia senza maggioranza : M5S vola al Sud - Pd crolla - la lLega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia . Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

Elezioni 2018 - l' Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione. Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia . Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

L' Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione . Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

Trionfo del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’ Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?centro-destra al 35,5%, centro-sinistra 23,1%...

Quarta proiezione Senato : boom del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’ Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?centro-destra al 35,5%, centro-sinistra 23,1%...

Terza proiezione Senato : boom del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’ Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?centro-destra al 36,6%, centro-sinistra 23,4%...

Seconda proiezione Senato : boom del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’ Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?centro-destra al 36%, centro-sinistra 24,7%...

L' Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - Lega verso il sorpasso su Forza Italia : Boom M5S, crollo Pd, Lega davanti a Forza Italia . Secondo le prime proiezioni del consorzio Opinio- Italia per la Rai al Senato il centrodestra è tuttavia la prima coalizione con il 36%, M5S...

Trionfo M5S - Renzi e il Cav sconfitti. Proiezioni : M5S vola oltre il 33%. Centrodx prima coalizione : Lega davanti a Forza Italia (17 contro 14%). Pd crolla (18%) : Su Leggo.it i primi exit poll delle elezioni politiche del 4 marzo. Movimento 5 Stelle saldamente in testa con percentuali anche oltre il 30% e una Lega , nella coalizione di centrodestra, che avrebbe...

L' Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - testa a testa tra Forza Italia e Lega : Seggi chiusi e via allo spoglio. Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio- Italia per la Rai al Senato centrodestra al 33,5-36,5%, M5S primo partito con il 29-32%, centrosinistra 25-28%,...

L'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - ?il centrodestra è avanti ma non sfonda : Seggi chiusi e via allo spoglio. Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato centrodestra al 30-38%, M5S primo partito con il 29-32%, Pd al 20,5-23,5%. Liberi e...