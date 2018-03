Israele costruisce banca sangue sotterranea unica al mondo

swissinfo.ch

: E brava Fabiana e bravo anche Sami. - delaroca : E brava Fabiana e bravo anche Sami. - LucaCasalenuovo : Per difendersi da pasdaran, missili e gas Israele costruisce il bunker del sangue @LaStampa - SimonaSr29 : RT @amicidiisraele: «Abbiamo quasi terminato gli scavi. Siamo cinque metri sotto terra, dobbiamo scendere a quindici». Nell’ufficio... http… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...