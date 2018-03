Isola | la Marcuzzi paga la sfuriata | ecco la decisione di Mediaset

Blastingnews



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di venerdì 16 marzo 2018) In un modo o nell'altro l'#dei Famosi è uno dei temi più caldi del momento a livello televisivo. Dopo lo scandalo droga che ha tenuto incollati milioni di telespettatori alla tv e a tutt'oggi continua a far scalpore grazie anche alle nuove continue rivelazioni del tg satirico Striscia La Notizia, questa volta al centro del gossip troviamo la conduttrice #Alessia. Tutti coloro che hanno visto la puntata andata in onda in diretta lunedì sera hanno assistito sicuramente all'incredibiledi Alessiacontro #eva henger. L'ex attrice a luci rosse aveva accusato la redazione e la conduttrice di aver parlato nuovamente del canna-gate nonostante fosse stato chiesto di non parlarne più e Alessiaè andata su tutte le furie inveendo pesantemente contro l'ex protagonista di film per adulti. Lanon è passata inosservata ai fan della ...