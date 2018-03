Isola dei Famosi | Paola Di Benedetto e Monte fotografati insieme

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) L'deiè stata galeotta per FrancescoDi, la ex madre natura e l'ex tronista di Uomini e donne, si sono conosciuti in Honduras e dopo la fine del percorso dei due, pare sia nata una nuova coppia. I due giovani si stanno conoscendo, fuori dal programma a dirlo è la rivista di gossip, Spy, che li ha immortalati. Galeotto l'incontro in Honduras Dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez, nella vita sentimentale di Francesco, sembra sia tornato a splendere il sole. Al clamore per il caso canna-gateha reagito barricandosi nel silenzio mentre, nella sfera sentimentale, ha ritrovato il sorriso e la felicità tra le braccia diDi, ex madre natura di Ciao Darwin e compagna di avventura all'dei. La ragazza che ha conosciuto in Honduras ha fatto sin da subito breccia nel cuore di Francesco, da quanto abbiamo ...