Isola dei Famosi | Paola Di Benedetto e Monte fotografati insieme

Rocco Siffredi confessa : "La marijuana c'era anche durante la mia Isola dei Famosi" : Ready to start the new Academy.!.::, , Un post condiviso da Rocco Tano , @RoccoSiffredi_official, in data: Ott 24, 2017 at 3:28 PDT "La cannabis è legale in metà mondo, è stato montato un caso ...

”Perché ho tagliato i capelli”. La rivelazione di Francesco Monte. Dopo mesi di silenzio - l’ex naufrago dell’Isola dei famosi spiega la scelta del drastico cambio look : La fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte aveva fatto parlare tantissimo. Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip Karina Cascella aveva coperto di insulti la sorella di Belén e in tantissimi si erano schierati con la velenosa opinionista. In tutto questo il web aveva eletto una vittima: Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia, lasciato dalla modella dentro la casa, pochi giorni ...

Isola dei Famosi 2018 : tentazione per Francesca Cipriani e Simone Barbato - penne al ragù per tutti : I naufraghi della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi hanno potuto riassaporare, dopo tempo immemore, il sapore di un gustoso piatto di pasta con il ragù.La tentazione alla quale sono stati sottoposti Francesca Cipriani e Simone Barbato, infatti, ha avuto a che fare proprio con uno dei classici della cucina italiana: nove piatti di penne con il ragù da mangiare di nascosto dagli altri naufraghi o da condividere con gli altri con il ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : ecco perché non è stata invitata a Domenica Live : Eva Henger è stata una dei protagonisti più discussi dell'Isola dei Famosi 2018. Ora che è tornata in Italia, oltre ad aspettarsi delle scuse da parte della produzione del reality e della conduttrice Alessia Marcuzzi, ha spiegato alle pagine del settimanale Nuovo Tv il motivo per cui non è più stata invitata a Domenica Live. Il motivo fondamentale - secondo Eva - sarebbe stato che per via della campagna elettorale fosse meglio non parlare del ...

Isola dei Famosi : Paola Di Benedetto e Monte fotografati insieme : L'Isola dei Famosi è stata galeotta per Francesco Monte e Paola Di Benedetto, la ex madre natura e l'ex tronista di Uomini e donne, si sono conosciuti in Honduras e dopo la fine del percorso dei due, pare sia nata una nuova coppia. I due giovani si stanno conoscendo, fuori dal programma a dirlo è la rivista di gossip, Spy, che li ha immortalati insieme. Galeotto l'incontro in Honduras Dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez, nella vita ...

Sospesa L'Isola dei famosi 2018 dopo le polemiche? La scelta del direttore Video : #L'Isola dei famosi 2018 viene Sospesa dal palinsesto dopo le ultime polemiche [Video]di queste ore che hanno coinvolto la padrona di casa Alessia Marcuzzi, protagonista di una sfuriata al vetriolo contro Eva Henger? E' questa l'ultima indiscrezione clamorosa che riguarda il celebre reality show di Canale 5 che si sta avviando verso le fasi finali di questa tredicesima stagione. Nel corso dell'ultima puntata abbiamo visto che la Marcuzzi ha ...

Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e le nuove accuse ad Alessia Marcuzzi : "Mi ha aggredita - è incoerente!" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Non si arresta la querelle tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi. L'ex pornodiva risponde alle accuse a Casa Signorini(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 - ALESSIA MARCUZZI VS EVA HENGER/ Jonathan in lacrime : lo sfogo contro Simone : ISOLA dei FAMOSI 2018, Eva HENGER e Striscia La Notizia contro ALESSIA MARCUZZI: ecco qual è il pensiero di Maurizio Costanzo sul caso cannagate(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:47:00 GMT)

Rocco Siffredi svela che si fumava anche nella sua Isola dei Famosi - : Rocco ha ricordato che la cannabis è legale in tutto il mondo ed è stato quindi montato un caso inutilmente. L'intervista è terminata con una frecciatina contro Eva: dopo la sua prima critica contro ...

Rocco Siffredi svela che si fumava anche nella sua Isola dei Famosi : Isola: le nuove dichiarazioni di Rocco Siffredi sul canna-gate Rocco Siffredi si è lasciato andare ad una nuova intervista in cui ha parlato ancora del canna-gate, esploso durante questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il sito Leggo ha infatti riportato che ha voluto intercettare l’ex naufrago per chiedere la sua opinione a riguardo e lo ha scovato alla fiera del gioco di Rimini, vicino lo stand di Betaland dove è stato ospite ...

Rocco Siffredi lancia la bomba : 'Canne anche nella mia edizione de L'Isola dei Famosi e in quella di Malena' - : Ma davvero stiamo polemizzando su uno spinello? La cannabis è legale in metà mondo, è stato montato un caso inutilmente. Ripeto, mi dispiace molto per Eva che sembra essere rimasta indietro di trent'...

“Isola dei Famosi - ma allora è un vizio”. Il reality di nuovo nel caos : neanche il tempo di archiviare il “canna-gate” ed ecco l’ennesimo scandalo. Le immagini (e le parole di alcuni naufraghi) sembrano non lasciare dubbi. Che disastro! : Il caso del momento sembra, almeno per ora, essersi chiuso. Parliamo ovviamente del canna-gate andato in scena all’Isola dei Famosi 2018, che ha animato quasi da solo le prime puntate del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un episodio sul quale si sono concentrate non solo le attenzioni del pubblico, con le antenne drizzate di fronte alle indiscrezioni che continuavano a susseguirsi di giorno in giorno, ma anche quelle di ...

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/ Primo bacio dopo l'Isola dei Famosi 2018 : ma spunta un giallo... : FRANCESCO MONTE e PAOLA di BENEDETTO, il Primo bacio dei due dopo l'Isola dei Famosi beccato da Spy! Presto un lieto annuncio della coppia a Verissimo?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:25:00 GMT)

Valeria Marini - la diva all'Isola dei famosi? Video : #Valeria Marini, stella della TV italiana, è da sempre uno dei volti femminili più amati dal pubblico. Grazie alla sua bellezza e sensualita', la Valeriona nazionale si è guadagnata un posto speciale nel cuore dei telespettatori da casa, soprattutto maschi. Una delle showgirl più brave e rappresentative dei varieta' Made in Italy. Indimenticabili le sue performances nei numerosi show del Bagaglino, quali: Rose rosse, Bucce di banana e Champagne. ...