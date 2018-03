Isola dei Famosi | c’è il colpo di scena | è arrivato un nuovo vip Non era trapelata

Isola dei Famosi - Siffredi : "Il cannagate? Pure nella mia edizione e nelle altre" : Si torna a parlare di cannagate all 'Isola dei Famosi , ma questa volta a farlo è un ospite d'eccezione: Rocco Siffredi. Intervistato da Leggo , il porno attore ha confermato la versione che Giulia ...

“Non è più una XL”. Franco Terlizzi - la trasformazione all’Isola dei Famosi. Due mesi di fame nera hanno dato il risultato sperato e l’ex pugile non trattiene la gioia : “Se mi vede mia moglie mi salta addosso”. È arrivato così - con questa stazza : com’è oggi : Costanti di ogni edizione dell’Isola dei Famosi, quella in corso compresa: la fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Quest’anno abbiamo anche il canna-gate e un accanimento particolare nei confronti di Alessia Marcuzzi e Company, ma questa è un’altra storia. Anche in questa 13esima edizione ...

Isola dei Famosi : Paola Di Benedetto e Monte fotografati insieme Video : #l'Isola dei Famosi è stata galeotta per #Francesco Monte e Paola Di Benedetto, la ex madre natura e l'ex tronista di Uomini e donne, si sono conosciuti in Honduras e dopo la fine del percorso dei due, pare sia nata una nuova coppia. I due giovani si stanno conoscendo, fuori dal programma a dirlo è la rivista di #Gossip, Spy, che li ha immortalati insieme. Galeotto l'incontro in Honduras Dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez, nella ...

”Perché ho tagliato i capelli”. La rivelazione di Francesco Monte. Dopo mesi di silenzio - l’ex naufrago dell’Isola dei famosi spiega la scelta del drastico cambio look : La fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte aveva fatto parlare tantissimo. Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip Karina Cascella aveva coperto di insulti la sorella di Belén e in tantissimi si erano schierati con la velenosa opinionista. In tutto questo il web aveva eletto una vittima: Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia, lasciato dalla modella dentro la casa, pochi giorni ...

Isola dei Famosi 2018 : tentazione per Francesca Cipriani e Simone Barbato - penne al ragù per tutti : I naufraghi della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi hanno potuto riassaporare, dopo tempo immemore, il sapore di un gustoso piatto di pasta con il ragù.La tentazione alla quale sono stati sottoposti Francesca Cipriani e Simone Barbato, infatti, ha avuto a che fare proprio con uno dei classici della cucina italiana: nove piatti di penne con il ragù da mangiare di nascosto dagli altri naufraghi o da condividere con gli altri con il ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : ecco perché non è stata invitata a Domenica Live : Eva Henger è stata una dei protagonisti più discussi dell'Isola dei Famosi 2018. Ora che è tornata in Italia, oltre ad aspettarsi delle scuse da parte della produzione del reality e della conduttrice Alessia Marcuzzi, ha spiegato alle pagine del settimanale Nuovo Tv il motivo per cui non è più stata invitata a Domenica Live. Il motivo fondamentale - secondo Eva - sarebbe stato che per via della campagna elettorale fosse meglio non parlare del ...

Sospesa L'Isola dei famosi 2018 dopo le polemiche? La scelta del direttore Video : #L'Isola dei famosi 2018 viene Sospesa dal palinsesto dopo le ultime polemiche [Video]di queste ore che hanno coinvolto la padrona di casa Alessia Marcuzzi, protagonista di una sfuriata al vetriolo contro Eva Henger? E' questa l'ultima indiscrezione clamorosa che riguarda il celebre reality show di Canale 5 che si sta avviando verso le fasi finali di questa tredicesima stagione. Nel corso dell'ultima puntata abbiamo visto che la Marcuzzi ha ...

Rocco Siffredi svela che si fumava anche nella sua Isola dei Famosi - : Rocco ha ricordato che la cannabis è legale in tutto il mondo ed è stato quindi montato un caso inutilmente. L'intervista è terminata con una frecciatina contro Eva: dopo la sua prima critica contro ...