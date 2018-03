Isola dei Famosi 2018 | Francesca Cipriani e la sua pigrizia | il maltempo complica la vita

L’Isola dei Famosi ritorna su Rai2 nel 2019 senza Alessia Marcuzzi? : Alessia Marcuzzi perde la conduzione de L’Isola dei Famosi 2019? La notizia ha del clamoroso! L’Isola dei Famosi potrebbe ritornare sulle reti Rai. La tredicesima edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5 potrebbe essere l’ultima. Il famoso e tanto discusso canna-gate di Francesco Monte avrebbe provocato dissapori tra Mediaset e Magnolia, la società di produzione televisiva italiana del reality. A lanciare ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger : "Alessia Marcuzzi mi ha aggredito. Pregiudizio - nei miei confronti" : Lo sfogo di Alessia Marcuzzi rivolto ad Eva Henger, durante l'ultima puntata serale de L'Isola dei Famosi 13 andata in onda su Canale 5, ha avuto del clamoroso. Mai, la conduttrice romana si è mostrata in video così adirata per una frase proferita in studio da un suo ospite. Come ricordiamo, Eva Henger, parlando del Canna-gate, aveva rimproverato il fatto di dover continuare a parlare delle sue accuse rivolte a Francesco Monte, e ...

“Così è arrivato all’Isola”. Nubi nere su Terlizzi. L’Isola dei Famosi sempre più nel mirino (e in basso). Il naufrago Nip deve rispondere a pesanti accuse : “Raccomandato!”. E adesso arriva la conferma del regista del reality : “Ecco chi è Franco…” : Continuano le polemiche su Franco Terlizzi. il naufrago è arrivato al’Isola dei Famosi in qualità di Nip, ovvero di personaggio non famoso a cui è stata data la possibilità di ‘soggiornare’ in Honduras insieme ai vip.Di lui si sa che per tutta la vita ha vissuto di sport, prima di prendere qualche chilo di troppo. Poi però sono uscite fuori delle foto che hanno gettato nuova luce sulla sua presunta non notorietà. ...

Rocco Siffredi dice la sua sul ‘canna-gate’ all’Isola dei Famosi : Rocco Siffredi dice la sua sull’ormai noto “canna-gate” all’Isola dei Famosi e lo fa in un’intervista rilasciata a Leggo. Il pornodivo è stato naufrago durante la scorsa edizione del reality di Canale5 e ne conosce bene i meccanismi: “Mi dispiace per Eva e soprattutto per Francesco. Eva sembra essere rimasta indietro di mille anni e Francesco poteva vivere un’esperienza bellissima che invece è stata rovinata. ...

Isola dei Famosi - Rocco Siffredi : "Il Canna-gate anche nella mia edizione e in quella di Malena" : Il Canna-gate, il neologismo giornalistico per riassumere il caso esploso dopo le accuse di Eva Henger rivolte a Francesco Monte durante la seconda puntata della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sta caratterizzando notevolmente l'edizione in corso del reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, nonostante i ripetuti tentativi di voltare pagina e andare avanti.L'ultimo capitolo riguardante questo "scandalo" ha avuto ...

Isola dei Famosi 2018 - Rocco Siffredi e Eva Henger/ Rosa Perrotta scrive una lettera : le lacrime di Elena : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Non si arresta la querelle tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi. L'ex pornodiva risponde alle accuse a Casa Signorini(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:29:00 GMT)

Isola dei Famosi - Paola su Monte : "All'inizio lo evitavo" : Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo , i due, nella lunga intervista doppia, che andrà in onda sabato 17 marzo, hanno parlato della loro Isola ...

Isola dei famosi 2018 - Rocco Siffredi sul canna-gate : "Anche nella mia edizione" : Intervistato da Leggo, l'ex-naufrago ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle precedenti edizioni dell'adventure-game di Canale 5.

Isola dei Famosi : tutti i naufraghi contro Francesca Cipriani : Francesca Cipriani criticata da tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi Queste ultime ore sono state abbastanza complicate per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Difatti, nella notte, c’è stata una vera e propria bufera, che ha messo a dura prova i concorrenti del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi. Ma non è finita qua perchè, come riportato dalle anticipazioni de L’Isola dei Famosi pubblicate poco fa sul sito ...