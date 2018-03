iPhone SE 2 con pannello in vetro | foto e video hands on!

iPhone SE 2 con scocca in vetro-metallo?/ Nuove immagini del gioiello di casa Apple : iPhone SE 2 con scocca in vetro-metallo? Nuove immagini del gioiello di casa Apple. In rete sono apparse delle foto “rubate” di quello che potrebbe essere un nuovo iPhone(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Anche iPhone SE 2 con il notch di iPhone X? Video hand-on alquanto interessante : Un nuovo leak relativo ad iPhone SE 2 è stato pubblicato sul portale di microblogging cinese Weibo, e poi diffuso su 'PhoneArena.com'. Il Video hand-on che stiamo per proporvi è incentrato proprio su quello che è presentato come il successore dell'ultimo melafonino da 4 pollici concepito dal reparto ingegneristico dell'azienda californiana. Il device appare solcato nella parte alta del display dal notch, nello stile di iPhone X, e da una ...

Huawei P20 Lite già in vendita in Italia : il video dal vivo conferma la tacca in stile iPhone X : Ecco il primo video dal vivo che mostra l’Huawei P20 Lite già acquistabile in Italia: confermata la tacca sul display frontale in stile iPhone X che comprende i sensori frontali e la camera.A poco meno di due settimane dall’annunci ufficiale della nuova gamma Huawei P20, oggi sul web è stato diffuso il primo video hand-on che mostra l’Huawei P20 Lite perfettamente funzionante e dal vivo.Sappiamo già che P20 Lite sta correndo ...

Galaxy S10 nel 2019 forse avrà il riconoscimento del volto 3D come iPhone X 2017 - : Se questo verrà confermato si tratterà di un ritardo di un anno e mezzo rispetto a iPhone X del 2017, un periodo di tempo considerevole nel mondo della tecnologia e degli smartphone, ma comunque ...

Inviare foto live su WhatsApp con iPhone : Le live Photo sono state introdotte negli ultimi modelli di iPhone. Per chi non lo sapesse, si tratta di piccoli video realizzati tramite delle foto in sequenza. Possiamo dire che è più o meno l’equivalente di una GIF animata. Esse ci appaiono come delle immagini statiche, ma effettuando una pressione prolungata con il 3D Touch si animeranno. Molti utenti però non sanno che è possibile inviarle su WhatsApp. Vediamo insieme come fare. Come ...

Partite In Streaming Gratis Su Android - iPhone - iPad Con LIVE Football TV : Partite di calcio in diretta Streaming Gratis su Android, iPhone, iPad, iOS con l’app LIVE Football TV. Come vedere Partite Streaming? Con la nuova app LIVE Football TV per Android e iOS Calcio Streaming diretta tv Gratis con LIVE Football TV? Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YourLifeUpdated. Oggi in particolare andremo a recensire la nuova […]

Streaming Calcio - F1 - MotoGP Gratis Con Evil King Per iPhone E iPad : Evil King è il miglior programma per guardare Calcio, Formula 1, MotoGP, partite, tennis, NBA, Basket e tutti gli altri sport in Streaming Gratis. Download e Guida Installazione Evil King su iPhone e iPad senza Jailbreak Calcio e sport in Streaming Gratis su iPhone e iPad con Evil King Tutto lo Sport di Evil King Beta […]

Wembley lancia i biglietti contactless : per entrare basterà l’iPhone : Il servizio sarà inaugurato il 27 marzo prossimo in occasione dell'amichevole tra Inghilterra e Italia. L'articolo Wembley lancia i biglietti contactless: per entrare basterà l’iPhone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rivoluzione gruppi WhatsApp su iPhone con descrizione : cosa cambia con aggiornamento 2.18.31 : I gruppi WhatsApp si evolvono e in meglio con l'ultimo aggiornamento 2.18.31 pensato per iPhone. Tutti i melafonini con a bordo l'applicazione, da adesso in poi, potranno beneficiare della funzione descrizione proprio nelle chat collettive, fornendo così subito informazioni utili per decidere se aderire o meno alle stesse. La funzione descrizione nei gruppi WhatsApp, lo ricordo, è stata introdotta per prima su sistema operativo Android e pure ...

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : confronto da capogiro e a prezzi esorbitanti : Ecco il nostro video confronto tra Samsung Galaxy S9 e iPhone X con pregi e difetti dei due smartphone più "famosi" sul mercato: il principale rappresentante del mondo Android contro il top di gamma del mondo iOS. L'articolo Samsung Galaxy S9 vs iPhone X: confronto da capogiro e a prezzi esorbitanti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Due novità per Whatsapp iPhone con aggiornamento 2.18.31 : più tempo per cancellare messaggi : Da alcune ore a questa parte è in distribuzione un nuovo aggiornamento Whatsapp, stavolta dedicato agli utenti in possesso di un iPhone, visto che dopo le novità raccontate di recente per il pubblico Windows Phone è possibile toccare con mano la patch 2.18.31 per chi ha deciso di acquistare un melafonino. Quali sono le novità che si possono sfruttare una volta portato a termine il download? Proviamo a ricapitolarle con le informazioni raccolte ...

Bimbo gioca con l’iPhone della madre e glielo blocca per 47 anni : Codici pin e impronte digitali tengono da decenni al sicuro i dati sensibili salvati nei telefoni cellulari dai loro proprietari, ma a volte, per quanto utili nella vita quotidiana, queste soluzioni finiscono per fare il loro lavoro anche troppo bene. È quel che è successo in Cina dove, secondo quanto riporta il Southern China Morning Post, una madre di Shanghai si è trovata il suo iPhone bloccato dai tentativi di accesso inconsapevoli del ...

Appena 699 euro per iPhone X - dettagli e condizioni di TIM NEXT CASH : Credete sia impossibile spendere solo 699 euro per portarsi a casa iPhone X? Non con TIM NEXT CASH, che vi offre la possibilità di portarvi a casa il melafonino del decennale (modello da 64GB) al costo sopra indicato, da versare in un'unica soluzione al momento dell'attivazione dell'offerta. Dato che però nessuno vi regala niente, viene quasi naturale pensare ci siano delle condizioni ben precise da accettare al momento della sottoscrizione ...