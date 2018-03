Intesa Sp : Miraglia - la formazione leva per crescere : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) – Oggi, nella sede di CUOA Business School di Altavilla Vicentina, si è svolto l’incontro su banche e imprese, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, dedicato alle scelte finanziare aziendali e al nuovo dialogo con il sistema bancario.L’attuale contesto regolamentare europeo mira a rafforzare l’adeguatezza patrimoniale delle banche e a un miglior monitoraggio e controllo dei loro rischi. ...

Intesa Sp : Miraglia - la formazione leva per crescere (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Per Intesa Sanpaolo la formazione è importante ed è strettamente collegata al nostro modo di essere al servizio del Paese, facendo leva sui suoi protagonisti. In questa dimensione la formazione può essere una delle leve con cui sostenere la crescita dei nostri clienti, delle imprese e delle loro persone. Crediamo per questo che la qualificazione delle risorse umane sia fondamentale per aumentare il ...